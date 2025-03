Cervera: «Esta victoria es muy importante»

Llegó la primera victoria de la temporad a para un Cádiz que sufrió de lo lindo pero que finalmente logró un triunfo de enorme valor ante un Celta que seguro estará más arriba en la clasificación. El equipo cadista peleó, y su entrenador reconoció el trabajo de los suyos tras el choque, aunque echó de menos algo más de ataque cuando peor lo pasaba el Cádiz.

"Hemos defendido bien en la primera parte y por eso hemos tenido el 0-2 en dos jugadas aisladas. El Celta se ha tirado con todo en la segunda parte con gente rápida, grande y habil. Hemos defendido más o menos bien pero no hemos salido . Esperábamos hacer algo más de daño y les hemos defendido como hemos podido. No hemos tenido contras y lo normal es que te empaten e incluso te ganen, pero por fortuna no ha pasado", explicaba el entrenador cadista Álvaro Cervera.

El entrenador reconocía que "para nosotros es muy importante la victoria. Sabemos que el Celta no va a estar aquí a final de temporada. Las plantillas son diferentes y el rival tiene un gran equipo. El Celta está aquí porque no han entrado a cambiar ruedas si esto fuera la fórmula uno. Veníamos de dos partidos de malas sensaciones sobre todo en la recta final del encuentro ante Osasuna y este triunfo era muy importante".

Cervera añadía que "por méritos de un equipo y otro todas las victorias son justas. El Celta ha tenido ocasiones para empatar pero hay que analizar mucho más y ver de donde viene uno y otro. Mañana sacaremos conclusiones de cosas a mejorar que no olvido. Analizamos mejor las cosas si ganasmos", insistía Cervera.

Asimismo, y en los micrófonos de GOL, el entrenador dejaba claro que ha existido demasiado nervio en el entorno tras solo cuatro jornadas de Liga antes de jugar frente al Celta. "Hay demasiada tensión pero esto es fútbol, a veces nos olvidamos contra quién jugamos y quienes somos", apuntaba.