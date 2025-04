Sergio, sobre la designación de Alberola Rojas: «Es algo jocoso»

Las malas actuaciones arbitrales en contra del Cádiz es un tema que ronda la cabeza del equipo y de la afición. El escándalo sufrid o en Son Moix y el absurdo penalti pitado por Mateu Lahoz en el último encuentro ante el Celta hacen que los amarillos pongan la lupa en los colegiados.

Y la RFEF no quiere contribuir a disminuir las sospechas por parte del club andaluz, ya que ha designado a un árbitro de nefasto recuerdo: Alberola Rojas. El colegiado no señaló el que , posiblemente, haya sido la pena máxima más clara desde que se instaló el VAR. Aquel día, en el que Foulquier se llevó por delante a Alberto Perea, el castellano manchego no quiso ver más allá y quedó en la historia como uno de los grandes errores cometidos por un árbitro teniendo la posibilidad de usar la pantalla.

El juez volverá al Nuevo Mirandilla, pero a nivel interno prefieren no darle importancia y confiar en la imparcialidad. "El árbitro es un tema en el que no tenemos que entrar, simplemente desearle la mayor de las suertes y el mayor acierto posible, necesitamos que estén muy afinados. Son situaciones en las que jugamos mucho todos. El tema de los antecedentes os lo dejo más a vosotros", comentaba Sergio.

En Canal Amarillo le echamos un cable al técnico del Cádiz, y recordamos que Alberola Rojas también señaló un debatible penalti de Tomás Alarcón sobre Joselu en el encuentro ante el Alavés disputado en el Nuevo Mirandilla. En aquel mismo choque, sin embargo, decidió no pitar una clara infracción dentro del área de Laguardia sobre Negredo. De igual manera, no señaló un pisotón de Gudelj sobre Iván Alejo, también en el interior del área, en el partido entre gaditanos e hispalenses.

A pesar del oscuro pasado arbitral de Alberola Rojas y de su cuestionable educación a la hora de manejar un duelo, Sergio González prefiere no hacer hincapié. "Es algo jocoso. Cuando algo se repite te lleva al feedback anterior, pero hay que creer en la neutralidad. A veces es difícil cuando ves situaciones que son raras de entender o aceptar. Cuando empieza el partido de nuevo entendemos que el arbitro viene liberado y sin ninguna premisa. Mayor naturalidad posible, siendo comprensible, pero exigirles el mejor nivel tanto al del césped como el del VAR", zanjaba.