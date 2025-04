Un paso más en el gaditanismo de Manuel Vizcaíno

Debajo de un paso en la Semana Santa de Cádiz, «la carga gaditana es única», tal y como él mismo ha explicado. Asimismo ha cantado en coros de Carnaval, Rey Mago en la cabalgata, tiene domicilio en la ciudad y sus vínculos familiares le han marcado siempre a todo lo que ha olido a Cádiz y su provincia.

Manuel Vizcaíno, además de ser presidente del Cádiz CF, se sigue empapando de la ciudad en la que el club que tiene el honor de presidir es religión. Pocas cosas faltan ya para un sevillano que ha dado un paso más al formar parte de un grupo selecto de personalidades que aglutinan el Ateneo de Cádiz . Una institución centenaria y que ya está unida a otro emblema centenario como el club amarillo, tal y como ha recordado el presidente de la institución de la calle Ancha José Almenara.

Emilio Aragón ha sido quien ha presentado al presidente del Cádiz antes de que comenzara una conferencia en la que el dirigente sevillano ha enlazado el fútbol de siempre, el de toda la vida, con los avances teconológicos que ahora reinan en la actualidad, Vizcaíno ya es un ateneista más, gracias también a la inestimable ayuda de un Manolo Lapi que sugirió dicha posibilidad hace meses.

Vizcaíno ha querido describir lo que supone el fútbol en la sociedad, lo que ha sido y lo que es. Un repaso a los inicios y cómo al final, por mucha tecnología que exista, la esencia de este deporte nunca se perderá.

El presidente del Cádiz firmando su ingreso en el Ateneo. Francis Jiménez

«En esta sede voy a intentar describir cómo el fútbol ha sido y es eje vertebrador de la sociedad. El fútbol de la calle es la génesis de cualquier fútbol posterior . No tiene líneas ni reglas. Ese gol con el que se le marca al equipo contrario marca una cultura que nos hace ser felices por tiempo. El fútbol de la calle significa la mejor terapia familiar que ha existido», ha explicado el presidente cadista.

Por otro lado, Vizcaíno ha querido explicar cómo el desarrollo no puede impedir perder el sentir del fútbol, recordando palabras de un entrenador de la élite. « Hay que avanzar y estar al día de todo lo que se hace bien y mejor. Ante este avance necesario es bueno exponer la respuesta de Javier Aguirre cuando le preguntaron por los entrenadores que ahora parecen en muchas ocasiones ingenieros. El mexicano decía que hoy te lo dan todo desmenuzado, puedes ver imágenes con segundos de retraso desde el banquillo. Cada vez queda menos espacio para el olfateo».

«No hay que olvidar la humanidad de la gente»

El presidente destaca que el que fuera seleccionador mexicano decía que cuando preguntaba por un jugador «compruebas que mirando su GPS indica que no hizo grandes esfuerzos y luego le preguntas al jugador y te dice que su hija ha estado enferma toda la semana. La comunicación entre dos personas es insustituible , hay gente que lo basa todo en los números. Hoy tienes toda la información de cómo atacar a cualquier rival pero el sentimiento y los estados de ánimo están por dentro».

Vizcaíno saluda al presidente del Ateneo, José Almenara. Francis Jiménez

Para Vizcaíno, en su conferencia sobre el fútbol de siempre y el denominado como Big Data, «el fútbol de la calle es el tronco y la esencia. Solo la inspiración de cada partido es distinto. Las ramas dan sombra y el tronco comida, no hay mayor Big Data que el fútbol de la calle . La gestión no entiende de tecnología, sino de sentimientos. No habrá ordenador que sustituya a la verdad de la calle. Las personas evolucionamos pero seguiremos siendo imprescindibles. No hay que olvidar la humanidad de la gente», ha terminado diciendo el dirigente amarillo ante la ovación del respetable.