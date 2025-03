Sergio: «Hemos perdido la bola extra, ya no tenemos colchón»

Muy crítico con el partido de su equipo, no era para menos, pero intentando transmitir que sus jugadores se van a recomponer de una derrota que ha dolido mucho. Era el resumen del sentir de Sergio González tras la derrota cadista ante Osasuna . El técnico analizaba los pormenores de un Cádiz que no estuvo a la altura.

"Parece que hoy no era el día. El equipo ha salido con demasiada responsabilidad, muy comedidos y con la sensación que el partido estaba ganado. Las rotaciones del rival han hecho que la obligatoriedad fuera mayor. El equipo suele tener personalidad pero hoy nos ha costado un poco. Los pases no eran fluidos, contudententes, muchos pases verticales. A pesar de todo ello hemos tenido ocasiones para adelantarnos en el marcador. No ha llegado el gol y eso ha hecho que nos aceleremos más", explicaba el técnico.

Todo se empezó a torcer a raíz del gol navarro. "Una jugada aislada con dos errores groseros nos han metido el gol y a partir de ahí hemos tirado de carácter pero no ha llegado el gol. Hemos perdido el colchón y hacer autocrítica. El que más estable dentro del campo va a tener más a ganar".

Sergio esperaba que su equipo hubiera empatado al menos. "Creo que como mínimo no deberíamos haber perdido el partido. A partir de ahí sabemos que el rival tiene su tranquilidad pero no hemos sabido aprovechar jugar en nuestro campo. He visto jugadores con mucho poso que no han estado tranquilos. A pesar de que no hemos estado bien hemos tenido la oportunidad de marcar en varias ocasiones".

El entrenador amarillo entendía que su equipo tuvo carencias durante el choque. "Nos ha faltado activación, hemos sido demasiado previsibles pero no ha sido por falta de ganas. Todo ha sido más por exceso de responsabilidad", insistía el técnico cadista que no cesaba en la autocrítica.

"Hemos perdido la bola extra demasiado pronto. Tendríamos que haber estado mejor. Este partido lo hemos jugado muchas veces en la cabeza pensando que lo teníamos ganado. El guión del partido no nos ha ayudado para estar más cómodos. El equipo merecía como mínimo no haber perdido pero ahora tenemos que apretarnos los machos", explicaba el entrenador amarillo.

"Nos ha faltado frescura"

Sergio miraba más allá del partido para intentar recuperar al equipo. "Me preocupa que este bajón no nos afecte más allá de este partido. Hemos hecho cambios en ventanas que no tocan y que nos repercuten en posiciones en las que estamos débiles. Nos vamos con tristeza pero el luto puede durar un día solo. El domingo tenemos una oportunidad para recuperar lo que nosotros somos.

Sobre el tema físico, Sergio reconoce que "ha faltado frescura pero el equipo está en los parámetros correctos. Hay que recomponerse, hemos fallado pero podemos volver a ganar el domingo".

"Le tengo que decir a la gente que nos apoye el domingo porque hemos perdido la bola extra que teníamos", concluía.