Cervera: «Jugamos ante rivales que hacen más cosas, nos cuesta mucho sumar un punto»

Un punto, muy valioso. Un empate que tiene su peso en oro porque para Álvaro Cervera la mayoría de rivales a los que se enfrenta su equipo son mejores en calidad y en plantilla, por tanto el mérito de este Cádiz no deja de ser enorme. Ante el Levante, el técnico reconcoe que costó lo lindo conseguir el empate.

"El partido no es que no me haya gustado. Es la sensación siempre de jugar ante un rival que hace más cosas que tú y mejores . Hacemos algo bien pero en cuanto el rival fuerza la maquina le da la vuelta al marcador. Empatamos e intentamos guardar ese punto porque sabes que si dejas especios te pueden marcar porque son buenos futbolistas que llevan años en Primera y deciden".

El entrenador cadista lo explica de una manera bastante clara: "Esa sensación de ir muy a lo justo a todo lo que deamos y aun así nos cuesta mucho sacar un punto".

Las bajas obligaron al entrenador cadista a a jugar con Jairo en el lateral zurdo. El canario lo pasó mal en al primera mitad, cosa que comprende el entrenador. "No es la posición habitual de Jairo. Ha sufrido en la primera parte porque le buscaban el dos contra uno. En la segunda parte hemos puesto a Salvi para que le echara una mano en defensa y ha sufrido menos . Ha hecho lo que ha podido en una posición que no es la suya", apuntaba.

Fichajes y los puntos de la salvación

Con un solo lateral zurdo, ¿hay que fichar alguien en esa posición? Las circunstancias hacen que Cervera se centre en otros lugares del campo. "Tenemos a Espino que está con coronavirus. Jairo puede hacer las dos posiciones y tenemos a Baró que es del filial pero entrena con nosotros . Hay otras posiciones que se pueden mejorar. El lateral zurdo puede sufrir lo que le toque pero insisto que con la pelota tenemos que proponer más de lo que hacemos. Hay otras posiciones en las que tenemos que reforzar el equipo".

Otra de las novedades en el once titular era la presencia del vasco Garrido que suplió la baja de Fali. "Ha estado en su nivel. No se lo que tiene el Choco, no creo que tenga nada grave", añadía en referencia a las molestias con las que acabó el delantero hondureño del Cádiz CF..

La escuadra amarilla acaba la primera vuelta con 24 puntos, un camino importante recorrido en búsqueda de la salvación. Las cuentas de Cervera son claras: " Supongo que con 38-40 puntos podemos salvarnos, intentáremos llegar a esa cifra . Lo que está claro es que sumar los puntos que llevamos es algo importante y está muy bien", concluía.