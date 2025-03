Las cinco claves de un Cádiz espectacular

Otra gesta para el recuerdo, otro partido inolvidable. Este Cádiz no está acostumbrando a conseguir lo imposible. Campos donde no se había ganado, equipos a los que rara vez se le había siquiera competido. La sensación de este equipo es que parece que no tiene límites. ¿O sí? Seguramente los tiene y su entrenador, el gran artíficie de todo esto, lo recuerda y no lo olvida: "El techo de este equipo es la salvación, para eso trabajo" . No hay más.

Las victorias ante el Real Madrid, Athletic Club y Barcelona son importantes, son gestas ante equipos enormes del fútbol, pero lo son sobre todo porque han supuesto puntos de oro para el conjunto cadista. Puntos con los que seguramente nadie contaba y que ya están en la buchaca del Cádiz.

Llegarán los malos momentos, la temporada es larga y será dura. Importante será que cuando esos momentos lleguen nadie olvide que a día de hoy este Cádiz suma 18 puntos y está quinto clasificado en Primera. Es el mejor equipo andaluz, el mejor recién ascendido y encima ya es capaz de empezar a ganar en Carranza, su asignatura pendiente. Para entender en parte todo lo que está consiguiendo este Cádiz CF hay que desgranarlo en una serie de claves que ayuden a entender el rendimiento del conjunto gaditano.

1. El arquitecto, Álvaro Cervera

Un equipo histórico hecho y moldeado por su entrenador. Álvaro Cervera se está coronando, si no lo estaba ya, como uno de los grandes entrenadores del fútbol actual. Lo que ha logrado y está consiguiendo con el conjunto amarillo está trascendiendo lo local para ser un referente ya a nivel nacional. No pasa desapercibido lo que está consiguiendo el mister amarillo, sus victorias y gestas han trascendido una enormidad en los últimos meses.

Cada comparecencia o entrevista de Cervera es una 'masterclass' de juego y táctica en el fútbol. La capacidad comunicativa del entrenador, gracias a su franqueza y transparencia, hace que la empatía con su forma de entender el fútbol y de trabajar sea cada vez mayor.

Cervera ha logrado meter al Cádiz en el quinto puesto de Primera División tras sacarlo de Segunda B y Segunda. Un entrenador que a día de hoy es mucho más que el técnico del Cádiz CF, es ahora mismo el gran referente del club amarillo en todos los sentidos.

2. Una plantilla implicada

Para conseguir resultados no basta con las ideas y el estilo de un entrenador, falta la otra gran pata de la mesa, que los jugadores lleven a cabo todo lo que su entrenador les pide. Al respecto, Cervera siempre ha insistido que a sus jugadores le convencen los resultados ya que no es nada fácil que un futbolista esté constantemente defendiendo o sin tener la pelota.

El entrenador ha logrado su plantilla se implique con su forma de jugar y entender el fútbol, por tanto los jugadores son ahora mismo responsables de una dinámica ganadora, capaz de lograr hitos imborrables.

La prueba de todo está en jugadores como Álvaro Negredo . Veterano y tras muchas batallas vividas, el ariete es uno más dentro de la plantilla, corriendo y luchando como el que más.

3. Pocos fichajes pero certeros

Los fichajes del Cádiz CF esta campaña no han sido numerosos teniendo en cuenta la categoría y dónde está jugando el equipo amarillo. Solo seis incorporaciones en un equipo que mantiene gran parte de la base de la pasada campaña en Segunda División.

No obstante, el Cádiz ha sabido acertar con la mayoría de incorporaciones, sobre todo con tres: Conan, Jonsson y Negredo. Son un trio de futbolsitas capitales en el equipo gaditano. El portero, seguro bajo palos y salvador en muchos partidos. El danés, titularísimo e imprescindible en el centro del campo. Por su parte, el delantero de Vallecas muestra que su calidad está fuera de toda duda y suma tres goles y un par de asistencias. La incidencia de estos futbolistas en el juego amarillo es capital.

Solo falta que los otros tres fichajes den algo más. Cierto es que Jairo ya es titular, pero la sensación es que Alcalá y Bobby tendrán que pelear mucho para tener más minutos.

4. Una clasifiación que tranquiliza

Fundamental ha sido y está siendo que el Cádiz CF prácticamente no haya olido los puestos de descenso y la zona baja de la clasificación. Los de Cervera han estado todo lo que va de temporada en la zona media alta de la tabla lo que genera tranquilidad y sobre todo holgura para posibles errores.

Sumar puntos está permitiendo que la escuadra amarilla tenga la suficiente garantía de cara a malos momentos y cuando lleguen las vacas flacas. Además, el hecho de estar lejos de la zona de peligro hace que los partidos se afronten con mucha tranquilidad, sabiendo que los puntos son importantes, pero con la normalidad de ver al equipo en puestos que a priori no son los esperados para el conjunto cadista.

5. Un mérito fuera de toda duda

Todo se resume con una clave que demuestra lo que está consiguiendo este Cádiz CF, desde la presidencia al entrenador pasando por los jugadores: el mérito de este club está fuera de toda duda.

Un recién ascendido, uno de los equipos con menor presupuesto de la categoría ha sido capaz de ganar a los grandes del fútbol mundial en una misma temporada. Lo que el club está logrando, ahora y en los últimos años, era impensable hace no mucho cuando la entidad deambulaba por Segunda B.

Una proeza en la que los actores está escribiendo el mejor de los guiones. Con el pesar de no ver a los cadistas en las gradas, el mérito es mayor aún para un Cádiz que sigue escribiendo páginas gloriosas de su historia . Carpe diem.