(VÍDEO) Lenglet está apto, Umtiti progresa y no quieren prisas con Araújo

Antes tocará visitar al Ferencvaros en Hungría para amarrar la primera posición de su grupo de Champions, pues el pase ya está asegurado, pero la cita liguera ante el Cádiz CF está a la vuelta de la esquina para el Barça.

A días de visitar el Estadio Ramón de Carranza, pero en la previa de la cita del Barça ante el Ferencvaros, el entrenador culé Ronald Koeman ha analizado la semana para su equipo.

Por un lado destaca el papel de los jugadores de la cantera en este periodo. «Antes de jugar con el primer equipo están entrenando un tiempo con nosotros. Es diferente entrenar que jugar, pero se han criado en Can Barça y tienen muy buenos jugadores a su lado. Llevan presión para ser jugadores de este club en el futuro. Hay que confiar en ellos y darles la oportunidad», relata Koeman.

A Hungría se desplazan Iñaki Peña, Óscar Mingueza, Konrad y Arnau Tenas además de Aleñá y Riqui Puig, ya de sobras conocidos en el primer equipo azulgrana.

En esa lista ante el Ferencvaros también se encuentra el francés Clément Lenglet tras quedarse en un susto su lesión ante el Osasuna. El galo es el central puro de la primera plantilla del Barça que le queda a Koeman en estos momentos.

Y es que al capitán Piqué le queda bastante para regresar. «Hablo con Gerard (Piqué) todas las mañanas y se encuentra en la ciudad deportiva para trabajar. Yo no soy el médico y no he influido en la decisión final para no operarse de su lesión. Lo deciden él y los médicos», apunta.

Y el entrenador holandés del Barça apostilla: «No sé cuándo podremos contar con él y no hay que correr en ese sentido, pero espero que pueda estar en algunos partidos esta temporada».

Por otra parte, Umtiti sigue progresando aunque la vuelta de Araújo tendrá que esperar. Ninguno ha sido convocado para este encuentro de la Liga de Campeones y tampoco queda muy claro que puedan estar ante el Cádiz CF el próximo sábado.

«Umtiti tiene este miércoles un partido para jugar con el Barça B y está cerca de volver», aclara Ronald Koeman.

En cuanto a Araújo señala: «Ha entrenado con el grupo pero no queremos arriesgar. Queremos que el jugador se sienta al cien por cien para poder participar. Queremos bien a los jugadores para incluirlos en nuestra lista de convocados».

Y concluye el héroe de la primera Copa de Europa del Barça en Wembley: «A Araújo le falta un poco. Puede ser ante el Cádiz CF. De no ser así será ante la Juventus o quizá ante el Levante».

Noticias relacionadas Las dudas del Barça en el centro de la zaga ante el Cádiz CF