Koeman: «Estaba fatal tras empatar ante el Cádiz CF»

Han pasado ya un par de días y Ronald Koeman sigue dando vueltas al empate del Barça ante el Cádiz CF en el Camp Nou. Y todo ello con el encuentro aplazado ante el Elche a la vuelta de la esquina.

El entrenador holandés del equipo azulgrana avanzaba: «Hoy estoy bien, pero estaba fatal después del resultado del domingo ante el Cádiz CF. Me siento responsable y pienso en cómo mejorar las cosas. Me afecta pero si bajo mis ánimos y no tengo confianza... Hoy le he dicho al equipo que podemos. Ningún equipo va a ganar todos sus partidos, la distancia es menor que hace tres semanas y dependerá de los próximos partidos. Hay esperanzas y mientras haya esperanzas hay que ir a por todas».

Koeman continuaba: «Es normal que haya bajado el ánimo pero es lo bueno de nuestro deporte es que cada tres días hay un partido».

Ahora bien, el holandés aseguraba: «El Elche es un rival que tiene confianza por su victoria contra el Eibar y está luchando por no bajar. Será un partido complicado. No sé si el Elche jugará tan atrás como el Cádiz CF, pero ellos sacaron rendimiento del partido. Dependerá de defender bien y no cometer errores en momentos importantes».

Cuando era cuestionado por el penalti de Lenglet sobre Sobrino en la recta final, acción que costó el empate, Koeman señalaba: «He hablado con Lenglet. Es un jugador serio y muy buen profesional que se lo ha tomado personalmente. Pero como he dicho anteriormente, no es culpable un único jugador por perder puntos, hay más cosas. Claro que hay una jugada donde pudo estar mejor, pero también hubo otros errores en defensa y muchos en ataque. Con 2-0 una jugada en el último minuto no es tan decisiva y no cuesta puntos. Hay que analizar pero tampoco asumir que todo el problema es suyo».

Intranquilidad azulgrana

Y Koeman apostillaba: «Tenemos que estar más concentrados de lo que lo hemos hecho cuando el marcador era 1-0 o 2-1. Tenemos jugadores con experiencia y hay que hacerlo. Puede ser porque nos ha costado puntos y partidos que haya un poco de miedo cuando tenemos solo un gol de diferencia y que nos cuesta jugar tranquilamente parte del partido».

Y terminaba: «Siempre hay un momento donde parece que nuestros contrarios con muy poco que hacen marcan y a nosotros nos cuesta, creamos oportunidades y al final es 1-1. Tenemos que mejorar. Hay que pedir más efectividad de los jugadores de arriba. Creamos oportunidades y no marcamos el 2-0. El porcentaje de goles es bajo para un equipo como el Barcelona».