Un lunes de descanso antes de afrontar el siguiente duelo

El Cádiz CF ya ha planificar a preparar el duelo de la siguiente jornada y si el anterior en Butarque tuvo pocos días para prepararlo, todo lo contrario este ya que los gaditanos jugaron el viernes pasado en Leganés y no volverán a jugar hasta este domingo en Carranza.

Como es sabido, el conjunto amarillo recibe al Albacete Balompié el próximo domingo en Carranza a las 17:00h.

Y para ello, la planificación consta de cinco sesiones matinales en la Ciudad Deportiva de El Rosal y una en el estadio, todas a puerta cerrada.

Este es el plan de trabajo previsto:

Lunes: Descanso

Martes: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Miercoles: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Jueves: Entrenamiento a las 10:00h en el estadio Carranza ( Puerta cerrada).

Viernes: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Sábado: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).

Domingo: Cádiz CF - Albacete Balompié (17:00h, Jornada 3 de LaLiga).

Más temas:

Cádiz CF