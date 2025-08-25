Cádiz -Albacete
Un lunes de descanso antes de afrontar el siguiente duelo
El cuerpo técnico de Gaizka Garitano planifica una semana en la que se ensayará un día en el estadio
Los cambios de Gaizka
El Cádiz CF ya ha planificar a preparar el duelo de la siguiente jornada y si el anterior en Butarque tuvo pocos días para prepararlo, todo lo contrario este ya que los gaditanos jugaron el viernes pasado en Leganés y no volverán a jugar hasta este domingo en Carranza.
Como es sabido, el conjunto amarillo recibe al Albacete Balompié el próximo domingo en Carranza a las 17:00h.
Y para ello, la planificación consta de cinco sesiones matinales en la Ciudad Deportiva de El Rosal y una en el estadio, todas a puerta cerrada.
Este es el plan de trabajo previsto:
Lunes: Descanso
Martes: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Miercoles: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Jueves: Entrenamiento a las 10:00h en el estadio Carranza ( Puerta cerrada).
Viernes: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Sábado: Entrenamiento a las 10:00h en la Ciudad Deportiva (Campo 1, puerta cerrada).
Domingo: Cádiz CF - Albacete Balompié (17:00h, Jornada 3 de LaLiga).