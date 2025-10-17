El largo proceso para hacerse con una entrada para el Granada - Cádiz

El próximo sábado 25 de octubre, el Cádiz CF disputará ante el Granada CF, el partido correspondiente a la Jornada 11 de la Liga Hypermotion y el club amarillo ya ha informado a través de su página web del método para intentar hacerse con una localidad del estadio Nuevo Los Cármenes.

El proceso para la venta de entradas de la afición visitante constará de tres fases que se detallan a continuación:

Fases del proceso de venta:

1. Inscripción previa de socios

• Se abrirá una plataforma exclusiva para socios el sábado a las 10:00 h.

• Permanecerá abierta durante el sábado y domingo, cerrándose el lunes a las 14:00 h.

2. Venta de entradas para socios inscritos

• La venta se realizará el martes y miércoles.

• Los socios podrán adquirir su entrada:

o Por vía telefónica: llamando al 956 000 011.

o De forma presencial: en las oficinas de Atención al Socio, en horario de 9:30 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Importante:

• Cada socio podrá adquirir una (1) entrada personal e intransferible.

• Las entradas estarán nominativas y sujetas a control de identidad.

• Precio: 25 €

3. Lista de reservas

Una vez completada la venta, se abrirá la opción de apuntarse a una lista de reserva.

En caso de quedar entradas disponibles, el Club se pondrá en contacto con los socios a partir del jueves a las 9:30 h, siguiendo el orden de inscripción, hasta completar el aforo disponible.

Puedes adquirir tus entradas en el siguiente enlace

Más temas:

El Club