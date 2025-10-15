El gol tiene sello de equipo en el Cádiz CF

En el Cádiz CF marcan muchos, pero no hay un 'killer' destacado. Eso tiene una excelente lectura y es que cualquiera puede ganar un partido. Por contra, sin un goleador contrastado en la punta de lanza, también es más complicado estar en la posición que está. Sin lugar a dudas, y para mayor mérito, el liderato es una cuestión de equipo.

Con Iuri Tabatadze como principal artillero gracias a su velocidad y a sus latigazos, las otras opciones goleadoras del Cádiz CF pueden pasar por la calidad de Suso, Ontiveros e incluso Brian Ocampo. Sin olvidar la llegada desde la Segunda línea de Sergio Ortuño.

Arriba ya se ha estrenado Álvaro García Pascual, pero el delantero malagueño, ex del Sevilla FC, destaca más por su pundonor y trabajo de equipo que por su remate. Cierto es que no le llegan demasiados balones, pero los que le llegan tampoco ha podido enchufarlos.

Por ahora el ariete andaluz es el '9' de Gaizka Garitano en el Cádiz CF. Y es que las otras opciones de contar con un punta de referencia no aportan demasiadas soluciones.

Recambios sin mordiente

Por una parte, Dawda Camara, quien llegó al cierre del mercado y no ha estado especialmente fino en los minutos que ha tenido, no demasiados, entrando como recambio. Como poco, el joven delantero necesita rodaje y adaptarse a la categoría.

Esa veteranía que le falta a Dawda Camara es la que le sobra a Roger Martí, pero el valenciano está muy lejos del nivel que demostró hace unos años en Primera y Segunda, especialmente en el Levante, donde dejó huella y se convirtió en un auténtico ídolo.

La pasada jornada ante el Huesca volvió a quedar claro. El 'Pistolero de Torrent' ha marcado goles con el Cádiz CF a cuentagotas y ya ha pasado un tiempo más que prudencial desde que se enfundara por primera vez la casaca amarilla.

Sin Chris y sin gol

Sin Chris Ramos en las filas gaditanas, a quien se le achacaba de manera persistente su falta de gol, la realidad es que los delanteros no mejoran las cifras del gaditano, ahora en el Botafogo.

A fin de cuentas, el cadismo se queda con la aportación ofensiva de la plantilla y la implicación de su delantero como el primer defensa del equipo. Así es líder este Cádiz CF de autor.

