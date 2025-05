Garitano: «Hemos jugado con mucha ansiedad»

Gaizka Garitano, con su habitual tono templado, no sacaba demasiado pecho (menos mal) pero si le daba valor a una victoria que llegó sobre la bocina evitando un nuevo bochorno del Cádiz CF.

«Ha sido un partido loco. No hemos hecho un primer tiempo para ir perdiendo al descanso y luego en la segunda parte hemos jugado con más corazón que cabeza y ese corazón nos ha llevado a ganar. No estaba el día fácil para jugar, hemos logrado ganar con el corazón el encuentro», destacaba el técnico cadista.

Garitano no ocultaba que la segunda parte de su equipo fue un quiero y no puedo. «Te vas contento porque ganas pero en la segunda parte nos ha costado. Hemos llegado mucho al área pero los remates no han sido buenos. La victoria ha sido importante. Venímos en una situación complicada y ahora estamos a 12 puntos del descenso. No hemos tenido claridad teniendo dos jugadores más y los futbolistas estaban nerviosos. Ese corazón nos ha llevado a ganar. El partido ha sido muy sufrido hasta el final«.

Para Garitano uno de los problemas del equipo fue la ansiedad. «Hemos tenido ese nerviosismo de tener dos jugadores más y no encontrar las ocasiones. Tenemos jugadores de más nivel para tomar decisiones. En situaciones en los que los centros tienen que ser más claros y los remates. A base de insistir no nos hemos rendido y hemos logrado remontar«.

«No hemos tenido seguridad en muchas jugadas y dudas en situaciones en las que el rival jugadores rápidos nos ha hecho daño. Los jugadores han tenido mucha ansiedad porque se veían contra nueve jugadores y no llegaban las ocasiones. No era fácil tomar decisiones por la situación del equipo», añadía.

Cuestionado por las dos rojas del Almería, Garitano señalaba que «no soy partidario de echar a gente del campo y somos el equipo con más rojas y penaltis en contra del campeonato. A nosotros también nos tocó jugar con diez en Almería y el otro día también«.

Respecto al ambiente, Garitano era respetuoso. «La afición veía que estábamos con superioridad y tenemos que aceptar lo que decía la gente. Tenemos que aceptarlo y mirar en eso para el año que viene. Para mi es muy importante acabar bien la temporada y estos tres partidos que quedan», concluía.