Las estadísticas del Cádiz - Racing de Santander

Encuentro sumamente exigente el que afronta el Cádiz CF con la visita del Racing de Santander. El mejor ataque de la competición aterriza en la Tacita de Plata y los de Gaizka Garitano buscan una victoria que confirme el cambio de dinámica tras el triunfo en Córdoba y permita olvidar la desastrosa eliminatoria copera ante el Real Murcia en el Enrique Roca.

El próximo enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Real Racing Club llega acompañado de una larga historia de duelos oficiales entre ambos equipos. Será la 34ª ocasión en la que cadistas y cántabros se vean las caras en partido oficial, con un balance ligeramente favorable al conjunto amarillo: 15 victorias, 5 empates y 14 derrotas.

La rivalidad entre ambos clubes se remonta varias décadas atrás. El Racing visitó por primera vez el estadio Ramón de Carranza el 13 de junio de 1970, en un duelo correspondiente a la promoción de ascenso a Segunda División. Aquel encuentro finalizó con un empate sin goles. Otro antecedente tuvo lugar el 27 de septiembre de 1981, en la jornada 2 de la Liga, cuando el Cádiz se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Juan José.

Más recientemente, en la temporada 2018/19, el Cádiz venció nuevamente al conjunto santanderino por 1-0, con un gol de Cala en la jornada 25, el 24 de enero de 2019, dentro de LaLiga Hypermotion. Eso sí, la última visita cántabra a tierras gaditanas fue el curso pasado y finalizó con victoria visitante gracias a un tanto de Arana en el primer tiempo.