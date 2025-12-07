Suscríbete a
LaLiga Hypermotion. Jornada 17 Domingo 07/12 14:00h. Canal LaLiga Hypermotion TV

Cádiz - Racing

Las estadísticas del Cádiz - Racing de Santander

LALIGA HYPERMOTION

Andaluces y cántabros cruzan sus caminos en LALIGA Hypermotion

Pablo Vallejo

Encuentro sumamente exigente el que afronta el Cádiz CF con la visita del Racing de Santander. El mejor ataque de la competición aterriza en la Tacita de Plata y los de Gaizka Garitano buscan una victoria que confirme el cambio de dinámica tras el triunfo en Córdoba y permita olvidar la desastrosa eliminatoria copera ante el Real Murcia en el Enrique Roca.

El próximo enfrentamiento entre el Cádiz CF y el Real Racing Club llega acompañado de una larga historia de duelos oficiales entre ambos equipos. Será la 34ª ocasión en la que cadistas y cántabros se vean las caras en partido oficial, con un balance ligeramente favorable al conjunto amarillo: 15 victorias, 5 empates y 14 derrotas.

La rivalidad entre ambos clubes se remonta varias décadas atrás. El Racing visitó por primera vez el estadio Ramón de Carranza el 13 de junio de 1970, en un duelo correspondiente a la promoción de ascenso a Segunda División. Aquel encuentro finalizó con un empate sin goles. Otro antecedente tuvo lugar el 27 de septiembre de 1981, en la jornada 2 de la Liga, cuando el Cádiz se impuso por 1-0 gracias a un tanto de Juan José.

Más recientemente, en la temporada 2018/19, el Cádiz venció nuevamente al conjunto santanderino por 1-0, con un gol de Cala en la jornada 25, el 24 de enero de 2019, dentro de LaLiga Hypermotion. Eso sí, la última visita cántabra a tierras gaditanas fue el curso pasado y finalizó con victoria visitante gracias a un tanto de Arana en el primer tiempo.

Cádiz

CAD

4-4-2
  1. Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero    13
  2. Alfred Caicedo
    Defensa    29
  3. Jorge Moreno
    Defensa    2
  4. Iker Recio
    Defensa    6
  5. Mario Climent
    Defensa    21
  6. De la Rosa
    Delantero    19
  7. Moussa Diakité
    Centrocampista    5
  8. Sergio Ortuño
    Centrocampista    15
  9. Brian Ocampo
    Delantero    10
  10. Roger
    Delantero    9
  11. Dawda Camara
    Delantero    17
13
292621
1951510
917
1
252132
1419
111815
12
Racing

RAC

4-2-3-1
  1. 1K. Ezkieta
    Portero
  2. 2A. Mantilla
    Defensa
  3. 5Javi Castro
    Defensa
  4. 21Pablo Ramon
    Defensa
  5. 32Jorge Salinas
    Defensa
  6. 14Maguette Gueye
    Centrocampista
  7. 19Gustavo Puerta
    Centrocampista
  8. 11A. Martin
    Delantero
  9. 18Peio Canales
    Centrocampista
  10. 15Sangalli
    Delantero
  11. 12Villalibre
    Delantero
Estadísticas
%CádizCAD
%RACRacing
Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Asistencias de gol
Faltas cometidas
Faltas recibidas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Pases correctos
Pases fallados
Fueras de juego
Paradas
Corners
Penaltis a favor
Penaltis en contra
