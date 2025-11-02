Suscríbete a
Andorra
0
0
Cádiz
LaLiga Hypermotion. Jornada 12 Domingo 02/11 14:00h. Árbitro Miguel González Díaz. Estadio Nou Estadi Encamp. Canal LaLiga Hypermotion TV

Andorra - Cádiz

Las estadísticas del Andorra - Cádiz

LALIGA HYPERMOTION

El cuadro de Gaizka Garitano busca reencontrarse con la victoria en liga ante uno de los recién ascendidos a la categoría de plata

LA VOZ

Pablo Vallejo

El Principado de Andorra será el destino final del Cádiz CF tras una semana llena de kilómetros para los amarillos. Los de Gaizka Garitano quieren continuar en la zona alta de la clasificación, y para ello buscarán llevarse los tres puntos del corazón de los Pirineos, la cadena montañosa que separa Francia y España, y que será el escenario de un nuevo encuentro de LALIGA Hypermotion para los amarillos.

Será la tercera vez que Andorra y Cádiz crucen sus caminos, y la primera en competición liguera. El único antecedente data de una eliminatoria copera disputada en la temporada 1994/95, y que tuvo un final amargo para los cadistas, que cayeron eliminados tras perder por la mínima en tierras gaditanas y empatar a dos a domicilio. Los goles amarillos fueron obra de Rafa Bono y de Quini. Era el primer año del club en Segunda B tras los gloriosos cursos en Primera, y no sería hasta la 2002/03 cuando se lograra regresar al fútbol profesional.

Por lo tanto, el de este domingo será un momento nunca antes visto en la liga española. Además, Garitano se medirá al que fue su pupilo en el Athletic Club de Bilbao, ya que dirigió a Ibai Gómez en San Mamés, alcanzando un subcampeonato de Copa del Rey en una final de acento vasco que acabó llevándose la Real Sociedad por la mínima.

Andorra

AND

Entrenador:
Ibai Gómez4-3-3
  1. Jesús Owono
    Portero    13
  2. Thomas Carrique
    Defensa    17
  3. Gael Alonso
    Defensa    4
  4. Marc Bombardó Poyato
    Defensa    5
  5. Imanol García de Albéniz
    Defensa    19
  6. Théo Le Normand
    Centrocampista    24
  7. Sergio Molina
    Centrocampista    14
  8. Daniel Villahermosa
    Centrocampista    6
  9. Aingeru Olabarrieta
    Delantero    15
  10. Manu Nieto
    Delantero    9
  11. Min-Su Kim
    Delantero    29
13
174519
24146
15929
13
34271421
1251511
239
Cádiz

CAD

Entrenador:
Gaizka Garitano4-4-2
  1. 13Victor Wehbi Aznar Ussen
    Portero
  2. 34Juan Díaz
    Defensa
  3. 27Pelayo Fernández
    Defensa
  4. 14Bojan Kovacevic
    Defensa
  5. 21Mario Climent
    Defensa
  6. 12Iuri Tabatadze
    Centrocampista
  7. 5Moussa Diakité
    Centrocampista
  8. 15Sergio Ortuño
    Centrocampista
  9. 11Suso
    Centrocampista
  10. 23Álvaro García Pascual
    Delantero
  11. 9Roger
    Delantero
Estadísticas
0%AndorraAND
0%CADCádiz
0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Asistencias de gol 0
0 Faltas cometidas 0
0 Faltas recibidas 0
0 Tarjetas amarillas 0
0 Tarjetas rojas 0
0 Pases correctos 0
Pases fallados
0 Fueras de juego 0
0 Paradas 0
0 Corners 0
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
