Las estadísticas del Andorra - Cádiz

El Principado de Andorra será el destino final del Cádiz CF tras una semana llena de kilómetros para los amarillos. Los de Gaizka Garitano quieren continuar en la zona alta de la clasificación, y para ello buscarán llevarse los tres puntos del corazón de los Pirineos, la cadena montañosa que separa Francia y España, y que será el escenario de un nuevo encuentro de LALIGA Hypermotion para los amarillos.

Será la tercera vez que Andorra y Cádiz crucen sus caminos, y la primera en competición liguera. El único antecedente data de una eliminatoria copera disputada en la temporada 1994/95, y que tuvo un final amargo para los cadistas, que cayeron eliminados tras perder por la mínima en tierras gaditanas y empatar a dos a domicilio. Los goles amarillos fueron obra de Rafa Bono y de Quini. Era el primer año del club en Segunda B tras los gloriosos cursos en Primera, y no sería hasta la 2002/03 cuando se lograra regresar al fútbol profesional.

Por lo tanto, el de este domingo será un momento nunca antes visto en la liga española. Además, Garitano se medirá al que fue su pupilo en el Athletic Club de Bilbao, ya que dirigió a Ibai Gómez en San Mamés, alcanzando un subcampeonato de Copa del Rey en una final de acento vasco que acabó llevándose la Real Sociedad por la mínima.