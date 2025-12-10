España Sub 19 llama a filas al cadista Ismael Álvarez y al gaditano Dani Yáñez

El enorme trabajo de Ismael Álvarez esta temporada tiene su recompensa. El futbolista lebrijano del filial del Cádiz CF ha sido convocado por la selección española Sub 19.

El atacante del Cádiz CF Mirandilla formará parte de la expedición que viajará a Japón del 14 al 22 de diciembre. Allí participará en la SBS International Cup, un prestigioso torneo en el que España jugará ante Australia (18 de diciembre a las 8.00 hora española), la anfitriona Japón (20 de diciembre a las 5.30 hora española) y frente a la selección de la prefectura de Shizuoka (21 de diciembre a las 5.30 hora española). Los dos primeros encuentros serán en el Fujieda Sports Park Stadium, al tiempo que el tercera se celebrará en Estadio de Kusanagui.

Paco Gallardo, seleccionador nacional de la categoría, ha confeccionado una lista con 21 jugadores entre los que se encuentra Ismael Álvarez. Junto al jugador de la cantera del Cádiz CF también estarán los siguientes jugadores: los guardametas Simón García (Athletic) y Owen Bosch (Elche); los defensas Romeo Hueso (Atlético), Valentín Pezzolesi (UD Las Palmas), Mario Rivas y Diego Aguado (Real Madrid), Samuel Fernández (Deportivo), Andrés Cuenca y Jofre Torrents (Barcelona); los centrocampistas Miguel Londoño (Espanyol), Dilan Zárate (Inter de Milán), Juan Hernández y Quim Junyent (Barcelona), Thiago Pitarch (Real Madrid) y Andrés Antañón (Celta de Vigo); y los delanteros Sydney Ehizogie (Real Sociedad), Manex Lozano (Athletic), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund) y Hugo López (Villarreal).

Eso sí, Ismael Álvarez no será el único gaditano porque también va citado el gaditano Dani Yáñez, una de las jóvenes promesas de la cantera del Real Madrid que la temporada pasada ya debutó con el primer equipo.

Dani Yáñez, jugador gaditano de la cantera del Real Madrid. EFE

El filial se queda sin una de sus bazas

Un gran reconocimiento a su excelente trabajo, aunque el filial del equipo gaditano tenga que echar en falta a 'Lebri' el próximo domingo a las 11.30 horas en terreno del Sevilla C y en el último encuentro del año 2025 en El Rosal ante el Bollullos, actual líder del Grupo X de la Tercera RFEF. Una condición que perdió el Cádiz CF Mirandilla, invicto hasta el pasado fin de semana, cuando perdió 0-4 en el derbi ante la Balona en El Rosal.

Nacido en Lebrija (Sevilla) hace 18 años de edad (los cumplió el pasado mes de octubre), Ismael Álvarez ya se ha estrenado con el primer equipo del Cádiz CF. Si bien es cierto que había tenido participación en la pretemporada, las llamadas de Gaizka Garitano se han ido sucediendo durante el curso. Primero para ocupar parte de las convocatorias y recientemente para debutar este curso.Fue en la Copa del Rey ante el Real Murcia. 'Lebri' disputó toda la segunda mitad y estuvo participativo, dejando buenas sensaciones. Y es que aunque el Cádiz CF fue eliminado, el canterano fue partícipe de la reacción del equipo tras el 3-0 del primer periodo, quedándose a las puertas de forzar la prórroga (3-2). Él incluso tuvo alguna ocasión que cruzó en exceso.

Es una de las grandes esperanzas de la cantera del Cádiz CF en los últimos tiempos e incluso la temporada pasada ya disputó algunos minutos en la goleada ante el Huesca en el último encuentro liguero en casa (4-0).

Más allá de su paso por el primer equipo, Ismael Álvarez es uno de los estandartes esta temporada del Cádiz CF Mirandilla, que es segundo en su grupo. Actualmente lleva cinco goles y está en plena racha al poner su firma en tres de las últimas jornadas. Por tanto, esta convocatoria con la selección española Sub 19 le llega al futbolista lebrijano en un excelente estado de forma.

🇪🇸 @Ismaelalvarezz_ convocado con la @SEFutbol SUB-19



🛫El jugador del #Mirandilla formará parte de la expedición que viajará a Japón del 14 al 22 de diciembre



¡Enhorabuena, Ismael!💛 pic.twitter.com/COVYKeNYpI — Cádiz CF Mirandilla - Cantera Cádiz CF (@Cadiz_CFCantera) December 9, 2025

Extremo derecho que también se adapta a la banda izquierda del ataque, Lebri se formó en la Escuela de Juan Cala, exjugador, actual director deportivo del Cádiz CF y paisano del jugador. También pasó por la AD Pueblo Nuevo (Jerez de la Frontera) antes de empezar su aventura en la cantera cadista a los doce años en la temporada 2019/2020.

Esta joya de la cantera amarilla tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2028 y está despertando un gran interés con sus actuaciones.