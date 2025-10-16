Duelo entre pistoleros sigilosos

Cádiz CF y Burgos están citados este próximo lunes en el estadio Carranza en una jornada que ambas escuadras cerrarán puesto que este fin de semana ninguna de ellas competirá. Eso puede que al conjunto gaditano le toque volver a jugar sin ser líder como es puesto que una victoria del Deportivo o el Racing lo volvería a poner momentáneamente fuera de lo más alto de la clasificación solo a la espera de solventar su compromiso en forma de victoria ante un conjunto burgalés que se ha consolidado muy bien en la categoría de plata tras su último ascenso, conseguido en mayo del 21.

Y el caso es que los leoneses le han tomado muy bien el pulso a la Segunda. De hecho, llegan a Carranza con doce puntos, esto es, en mitad de la tablas como novenos y seis del Cádiz CF, que está firmando unos números de récord.

Y hablando de números y estadísticas, tanto Burgos como Cádiz CF comparten la manera de conseguir puntos. Y es que gaditanos y burgaleses aparecen en la clasificación de disparos a portería en la zona baja de esta peculiar tabla. Los de Garitano han chutado en 95 ocasiones, yendo solo 25 entre los tres palos. Por su parte, los de Luis Miguel Ramis han probado suerte 88 veces, yendo solo 28 a portería. Todo esto se traduce en que gaditanos y burgaleses tienen de los peores porcentajes encontrando puerta de la categoría teniendo los amarillos el 2,78% y el 3,11% sus adversarios de este lunes.

Sin embargo, queda más que probada la efectividad de ambos si se ve la clasificación general. En el caso del Cádiz CF poco hay que decir, mientras que los leoneses caminan con tranquilidad en la zona media gracias a sus aciertos rematadores en las veces que han encontrado puerta.

Los amarillos llevan diez goles en nueve partidos y el Burgos trece en los mismos encuentros, teniendo los castellanos la suerte de haber anotado tres penaltis concedidos por ninguno de los amarillos.

Como se ve, este lunes toca en Carranza un duelo de pistoleros sigilosos, de esos que que aparecen poco pero que en cuanto lo hacen, desenfundan velozmente y le roba la cartera al más pintado.

