La doble vara de medir d Rubi

Era el último partido de 2024 y el tercero de la era Gaizka Garitano en el Cádiz CF. Los amarillos visitaban al Almería y estaban completando un encuentro muy serio. Ontiveros, en el primer tiempo, había adelantado al cuadro cadista, y el efecto del nuevo entrenador ya era una realidad. La imagen en tierras indálicas era merecedora de una victoria que jamás llegó porque ese día tocó ser víctimas de una serie de decisiones arbitrales muy polémicas y controvertidas.

Cid Camacho a pie de campo y González Francés tuvieron una noche para el olvido en el Power Horse Stadium. Todo lo señalado era contrario a los intereses del Cádiz CF y favorable a los de Rubi en el Almería. Ontiveros, expulsado por doble tarjeta amarilla de forma muy discutible. Y la gota que colmó el vaso fue el penalti pitado por unas supuestas manos dentro del área de Álex Fernández. Lo llamativo es que el de Alcalá de Henares jamás impactó con el brazo el esférico, y sí lo hizo su cabeza, tal y como mostraban las tomas. Pero la corrección fue inexistente y Luis Suárez se aprovechó del regalo.

Aquel día, el entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer Sicilia 'Rubi', defendía la labor arbitral y protegía la decisión de Cid Camacho en el terreno de juego. «Lo único que me hace quedarme tranquilo es que ha decidido la persona que estaba a tres metros. Si no hay ninguna imagen, el que manda es el hombre que está a tres metros«. El técnico catalán dio por bueno todo: la inexplicable decisión del colegiado y el empate de los suyos ante un equipo que estuvo en inferioridad numérica durante más de veinte minutos.

Equidistancia cuando es favorecido y cabreo cuando es perjudicado. Ayer, después de que el Almería recibiera dos tarjetas rojas que puedan dar lugar a debate, el discurso de Rubi era bien distinto. «Ha sido muy duro lo que nos han hecho hoy. No puedo decir mucho más. Es complicado. Aceptar las dos expulsiones y la predisposición del árbitro. Es un partido de fútbol con balones divididos que van en diagonal. Dejar a un rival tanto tiempo con jugadores menos es para pensarlo porque te cargas el partido», manifestaba en rueda de prensa.

El claro ejemplo de otra lacra a erradicar en el mundo del fútbol: la de los discursos a conveniencia. Si me favorece, guay. Si me perjudica, protesto. Por eso, más allá de que Rubi pueda tener razón en sus protestas, jamás gozarán de credibilidad cuando unos meses antes tuvo la oportunidad de reconocer que una decisión le favoreció y no fue capaz de hacerlo.