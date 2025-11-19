La 'Cultu' llegará a Cádiz «en el camino correcto»

Dos peregrinos se cruzan este domingo en Carranza. Por un lado, un Cádiz CF desnortado, 'entortao, perdido y sin faro tras el golpetazo que se llevó en Almería el pasado domingo; y por otro, una Cultural y Deportiva Leonesa que dice estar «en el camino correcto» tras su reciente victoria al Málaga en su feudo por un gol a cero. Dos equipos tan separados en la clasificación -los amarillos son sextos y los blancos son decimoquintos- como en las sensaciones que despiertan.

Este domingo, a partir de las cuatro y cuarto en Carranza, se miden dos equipos separados por solo cuatro puntos a pesar de la distancia en la tabla, una señal de la estrechez de una categoría que tan pronto se está arriba ganando perdidos como se aparece un incendio si se ligan varios tropiezos consecutivos, como esos mismos que ha comenzado a enlazar un Cádiz CF que lleva solo tres puntos sumados en cuatro jornadas tras tres empates y una derrota.

La goleada encajada en los Juegos Mediterráneos escuece, y mucho, en el cadismo, que a pesar de verse en puestos de 'play off' ve como una parte de su afición comienza a discutir la continuidad de un míster al que ya renovaría el coordinador deportivo.

Todo lo contrario pasa en el ambiente que se ha despertado en el entorno de su próximo rival, una 'Cultu' que se ve andando por la buena senda tal y como sintió explicar el responsable de la victoria ante el Málaga con su gol, el brasileño Lucas Ribeiro. Fue, precisamente él que señaló a los periodistas tras la victoria que su equipo va «en el camino correcto», tras salir de la zona de descenso y encadenar, como local, el segundo triunfo en el Reino de León, que, de nuevo, tuvo su sello. Y es que en el 3-2 ante el Mirandés, el de Santa Helena Goiás marcó en la recta final del encuentro para sumar los tres puntos como locales.

Como es normal, rápido ha pasado a convertirse un héroe temporal de la afición leonesa. «Es increíble que los aficionados coreen tu nombre», apuntó el extremo de 28 años, que mantiene una buena sintonía con el entrenador, José Ángel 'Cuco' Ciganda «porque entiende la mentalidad del futbolista». «Él también lo fue y sabe que siempre quiero estar dentro del campo y ayudar en lo que pueda», dijo el carioca, que se estrenó como titular el pasado lunes.

Ribeiro, que proviene del Mamelodi Sundowns sudafricano aspira a lograr el trofeo Puskas que otorga la FIFA al mejor gol del 2025 tras el anotado en el mundial de clubes en Estados Unidos con su anterior equipo frente al Borussia Dormund alemán (3-4) y que ya fue elegido como el más destacado del torneo. Por ello mismo, manifestó estar «muy contento de haber sido elegido entre grandes jugadores -Lamine Yamal o Declan Rice entre otros- en un año que fue muy especial con el mundial de clubes» y espera recibir «muchos votos», comentó el futbolista sudamericano que este domingo llega en el buen camino y en racha a Cádiz.