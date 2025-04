Celta y Rayo se frenan en Balaídos

No había una opinión concordante entre los cadistas antes del encuentro en Balaídos que disputaron dos rivales directos por la permanencia. Si acaso, sí, si acaso, era el empate el que congregaba más aplausos entre los aficionados de un Cádiz CF que ve como Rayo Vallecano y Celta de Vigo suman pero no de la forma en la que sumaron la pasada jornada cuando ambos ganaron a Betis y Sevilla respectivamente para enfado de los gaditanos.

El caso es que tanto Celta como Rayo Vallecano se frenaron mutuamente para cierto alivio de los cadistas, que valoran el empate por seguir teniendo a los dos equipos más o menos a mano en esta lucha por la permanencia. Fue un empate sin goles aunque en realidad hubo uno, del Celta, pero fue anulado por el árbitro del partido, el asturiano Hernández Hernández, que consideró falta una acción en la que no parecía haber nada punible, puesto que el brasileño Jaílson superó a Ratiu limpiamente y cabeceó sin más problemas. Sin embargo, el colegiado del asunto acabó anulando el tanto al considerar que había una falta de Carlos Domínguez sobre Óscar Valentín. Una decisión sorprendente, habida cuenta de que no intervenía en el desarrollo de la jugada y que parecía que Valentín se dejaba caer.

Precisamente, el capitán del Rayo atendía a los micrófonos de Dazn tras el encuentro y aseguraba en efecto que el colegiado había acertado. «Me empuja y me desequilibra», dijo.

Quien no pudo opinar de la misma manera fue el otro capitán del partido, el celtiña Iago Aspas, que fue preguntado por dos jugadas en las que los locales se sintieron perjudicado. Sobre el gol anulado, el internacional zurdo fue sincero. «Me coge lejos y no la he podido ver bien», manifestó. Sí en cambio opinión con prudencia sobre una acción suya en la que, según parece, acabó derribado dentro del área tras controlar y disponerse a disparar cuando nota una patada del excadista Alfonso Espino. «Me ha dicho el Pacha que no me da, que le doy al suelo. No sé, la verdad, tendré que verla en la televisión», dijo Aspas, que prefirió ser cauto antes que opinar sin tener toda la información.

Lo que sí valoró es el punto. «Llevamos cuatro de seis con el míster nuevo y no estamos mal», comentó después de criticar veladamente que el Rayo se encerrase en busca del empate. «Nosotros preferimos llevar el balón y combinar en campo contrario; estamos bien y así seguiremos».

Y lo cierto es dentro de un partido igualado fueron los celestes quienes más cerca estuvieron de la victoria, sobre todo en el descuento de la segunda parte en la que un zurdazo de Carles Pérez en el último segundo de partido. Antes, en el primer tiempo, madera repelió un remate de cabeza de Larsen.

Tras estas tablas, el Celta sigue obviamente por delante del Cádiz, al que le saca tres puntos mientras que el Rayo Vallecano suma otro y se queda a cinco por encima de los hombres de Pellegrino, que muchos goles tendrán que meter de aquí en adelante para ganarles le goal average a pesar de que con los dos equipos empató tanto en Carranza (0-0 y 2-2) como en Vallecas (1-1) y Balaídos (1-1), respectivamente.

Este empate viene a arreglar algo el triunfo del Sevilla en la jornada sabatina tras sumar los tres puntos en su visita al Getafe. Los de Quique Sánchez Flores suman seis puntos más que el Cádiz, es decir, 31 puntos, que le hacen estar algo más tranquilos.

