Cala elogia las tablas que está teniendo el Cádiz CF

Como es habitual es cada presentación de un jugador en la que está presente el secretario técnico del Cádiz CF Juan Cala, se le preguntó por sus sensaciones respecto a lo que está haciendo el equipo en la actualidad. Y lo por lo que se ve, el lebrijano está satisfecho con lo que está haciendo el equipo que él ha diseñado en gran proporción.

«Me está gustando mucho lo que veo porque veo al equipo superando los lógicos trances que está teniendo durante los partidos de 90 minutos», empezó teorizando con razón para explicar lo compleja que es la categoría. «En una competición tan igualada como es la Segunda, donde durante 90 minutos se dan minutos en los que te están sometiendo, otros en los que estás sometiendo y otros en los que no pasa nada, veo al equipo que estar sabiendo estar en todos ellos. Esto es Segunda y la mayoría de los encuentros son así, no como a lo mejor en Primera, donde los grandes sí dominan durante más tiempo en la mayoría de las ocasiones», analizó.

Y siguió. «El equipo está sabiendo sufrir cuando le toca y someter cuando somete; además, y sobre todo en casa, está volviendo a saber tener esos minutos de arreones, cosa que el año pasado no pasaba».

Además, resaltó la fortuna o el saber hacer de este Cádiz CF que «está sabiendo aprovechar esos momentos donde aparecen los picos de calidad de nuestros jugadores». En este sentido, no le hizo falta ni mencionar a Tabatadze, Suso u Ocampo porque espera que «de aquí a poco sean la mayoría los que atraviesen esos picos de calidad para que el equipo sea más fiable todavía».

Por supuesto que hay carencias, pero tampoco hay que ser «más papista que el Papa cuando se han conseguido once puntos de quince, porque para eso hay que hacer más cosas bien que mal y hay que darle valor; por supuesto, hay cosas que hay que mejorar pero eso es lógico, pero si estamos ganando estamos haciendo más cosas bien que mal», insistió.

Pero si de algo está alegre Cala es con el ambiente que nota en todos los estamentos del club. «Estoy contento con el clima que se ha creado en el estadio, en el entorno, en la ciudad deportiva y en el vestuario; y todo eso no es fácil después de dos años con la afición disgustada; y eso es culpa de los jugadores que ha sabido contagiar a esa afición que sabe cuando un equipo va de verdad y cuando no».

Por último, repitió que está «muy satisfecho con lo que se está viendo» y animó a pensar que «cuando se vayan ensamblando las piezas seremos muchos más equipo que ahora».