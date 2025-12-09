El Cádiz CF, único responsable de las tarjetas que ve en Liga

Tan cierto es que el árbitro del pasado domingo con el lidió el Cádiz ante el Racing tenía las manos muy largas para sacar tarjeta como todas y cada una de las que vieron los jugadores amarillos estuvieron dentro de los baremos normales para ser enseñadas. Y tan cierto es que el trencilla pudo contenerse en alguna de ellas, como que le era difícil hacerlo dado que los hombres de Garitano apenas tuvieron el balón tal y como indica el porcentaje de posesión a favor del rival en un 71%.

Que la diferencia de amonestados de un equipo a otro fuera de seis locales por cuatro visitantes se debe claramente al tiempo que pasan unos con el balón en sus pies y los otros corriendo tras él. No es la primera vez que el Cádiz CF entrega el balón por castigo a sus rivales y eso se paga en las amonestaciones que se han de ver cuando mucho del juego de un equipo descansa en la defensa como mejor ataque.

A esto, además, se une la dureza que ha de emplear un equipo que tiene que ser aguerrido para contrarrestar la distancia de calidad que hay entre equipos de superior categoría, como es el caso del conjunto cántabro. Todo ello lleva a enseñar los dientes cuanto antes para que no puedan circular el balón con la facilidad y rapidez con la que lo hacen; producto de ello es que en no raras ocasiones los jugadores cadistas llegan sobrepasados de revoluciones y muchas veces, tarde.

Por tanto, no hay que llevarse mucho las manos a la cabeza ni señalar de forma constante al colegiado de turno dado que las reglas del juego son las que son.

Un año más, al frente de los amonestados de Segunda aparece un cadista como es Mario Climent, que lidera la tabla de tarjetas con nueve y en solitario. Toma el lateral alicantino el relevo de Iván Alejo, quien durante varias temporadas como amarillo no dejaba de estar en los puestos altos de esta clasificación jugase los minutos que jugase. Además, no era el único cadista en estar en el top 5 de amarillas puestos que como Alcaraz o Fali no solían a faltar semanalmente a su cita con las tarjetas.

En esta ocasión el que le sigue a una y se encuadra en el top 10 de tarjeteados es el central Iker Recio, que empata con el hoy jugador del Valladolid y excadista Alejo, quien no puede faltar al ser un clásico de esta clasificación. Esta vez, eso sí, Ivi actúa en Pucela como lateral.

Si se echa un vistazo a una tabla relativa a los equipos con más tarjetas amarillas se verá que el Cádiz CF ocuparía la sexta posición con 48 amonestaciones menores, las mismas que su rival del pasado domingo, el Racing. Por delante apareen Mirandés (54), Leganés, Real Sociedad B, Burgos (50) y Córdoba (49). Eso sí, en Liga los de Garitano no han visto aún ninguna tarjeta roja directa, por lo que en la valoración media en la clasificación de Juego Limpio que hace la Liga los amarillos van el duodécima plaza junto al Eibar con 48 puntos.

Más temas:

Cádiz