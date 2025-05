El Cádiz CF no duda en encerrarse de nuevo antes de visitar A Malata

No es noticia que el Cádiz CF entrene por activa y por pasiva a puerta cerrada en su ciudad deportiva del Rosal, un cuartel inexpugnable hasta para los más pequeños, que esta pasada Navidad por no tener no tuvieron ni la oportunidad de visitar a su equipo algún día suelto que el club tuviera a bien abrir sus entrenamientos para que los niños pudieran disfrutar de un día junto a sus ídolos, en el caso de que los hubiese, claro.

A excepción de Chris Ramos, que tiene un campus de verano en el que no descansa con tal de estar pasar todo el tiempo posible junto a sus chavales, el caso es que el Cádiz CF no deja de encerrarse en su lugar de trabajo, una dinámica muy habitual en este fútbol moderno que se empeña año tras año en alejarse de los aficionados.

La alegría que el equipo vivió con la remontada ante el Almería el pasado viernes y la tranquilidad que ha dado los tres puntos para respirar virtualmente la permanencia no podrá ser confirmada en el día ni por periodistas ni por aficionados ya que desde este martes el equipo se volverá a encerrar en El Rosal tras descansar este lunes y el domingo pasado.

El horario de los entrenamientos variará ya que este martes el Cádiz CF trabajará a partir de las cinco de la tarde, misma horario que se dará el sábado, último día de entrenamiento antes de viajar a Galicia el sábado por la mañana para entrenar por la tarde en tierras ferrolanas. El resto de los días, miércoles, jueves y viernes, los pupilos de Garitano se ejercitarán a las diez y media de la mañana.

El próximo enfrentamiento será ante el Racing de Ferrol, que tendrá lugar el domingo, 18 de mayo, a partir de las 14:00 horas en A Malata. El equipo coruñés ya es de Primera RFEF desde hace dos jornadas. ¡Qué nivel, Maribel!