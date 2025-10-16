El cadismo ya se moviliza para el siguiente derbi

Con el Cádiz CF en lo más alto de la clasificación y con un derbi a la vuelta la esquina, lo más lógico es que la afición cadista comience a ilusionarse con su equipo y ya, antes incluso de que se juegue el encuentro ante el Burgos en Carranza este próximo lunes, se prepare el próximo desplazamiento, marcado para el último fin de semana de octubre en Granada.

Y para ello, la Federación de Peñas Cadistas ya ha comenzado a moverlo a través del boca a boca y de sus redes sociales. Como era lo esperado, la madre de todas las peñas fletará un autobús para el encuentro ante el conjunto granadinista.

El viaje está marcado de la siguiente manera y será el sábado 25 de octubre, día del encuentro en el Nuevos Los Cármenes. De entrada, 40 euros vale el traslado tanto de ida como de vuelta por carretera. La salida será a las 8.30 de la mañana con la idea de llegar con un tiempo más que respetable para disfrutar de todo lo que significa una previa en una de las ciudades más bonitas de Andalucía. La vuelta será justo después de finalizar el encuentro, que se juega a partir de las seis y media de la tarde de ese mismo sábado.

Todo aquel intersado en inscribirse al viaje cadista a Granada debe escribir al correo electrónico fpcadistas@gmail.com, donde recibirá mucha más información.

El evento se enmarca dentro de las actividades por el vigésimo aniversario de la Federación de Peñas Cadistas. En esta ocasión, se contará con la colaboración de la Federación de Peñas del Granada CF 'G19 Peñas'. El cartel del desplazamiento incluye los logotipos de ambas federaciones, los escudos de los dos equipos y el logotipo del 20 aniversario de la FPC.

Además de este desplazamiento oficial, también estarán el de muchos particulares que no dudarán en estirar el derbi a lo que viene siendo todo el fin de semana, es decir, de viernes noche a domingo.