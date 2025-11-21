Cadismo, cercanía y atún rojo con Petaca Chico

La pasión por el fútbol vivió este pasado jueves un día de cercanía total en la capital gaditana. La tienda Shopping Almadraba de Petaca Chico, ubicada en la calle San Francisco nº 25, acogió con gran éxito la primera edición de 'Pequeños Grandes Reporteros Cadistas'.

La tienda, reconocida por ser un punto de referencia en la provincia, especializada en Atún Rojo de Almadraba y productos gourmet seleccionados de Cádiz, se convirtió en el escenario de un encuentro único.

El evento comenzó con una original rueda de prensa en la que tres jóvenes promesas del Cádiz C.F. —Yussi Diarra, Dawda Camara y Sergio Ortuño— se sometieron a las preguntas de un grupo de niños y niñas aficionados.

Tras concluir la rueda de prensa, las puertas de la tienda se abrieron para dar paso a la firma de autógrafos, donde los jugadores dedicaron tiempo a la afición que esperaba en el exterior.

El colofón de la jornada fue un sorteo de cuatro lotes de productos exclusivos del Cádiz CF.

Los jugadores Yussi Diarra, Dawda Camara y Sergio Ortuño fueron los encargados de realizar el sorteo, demostrando en todo momento una gran cercanía y participación con los aficionados.

Este tipo de acciones son una más dentro de la sólida relación de patrocinio que mantienen ambas entidades. Petaca Chico es Patrocinador Oficial del Cádiz CF desde hace nueve temporadas consecutivas, una trayectoria que subraya una sintonía total y la compartición de muchos valores comunes.

Aprovechando la gran afluencia de público y medios, el evento sirvió también como plataforma para presentar el Catálogo de Lotes de Navidad de Petaca Chico. La empresa ha diseñado una cuidada selección de 14 lotes premium, especialmente ideados para disfrutar de las próximas fiestas, destacando lo mejor de los productos de la provincia.

