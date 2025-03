Los audios del penalti no pitado a Kovacevic en el Cádiz - Dépor

Corría el minuto 71 de partido cuando andaluces y gallegos empataban a dos en el marcador y aún desconocían la cantidad de acontecimientos que se iban a suceder en el tramo final de la contienda. El Cádiz CF, que había puesto de nuevo las tablas en el electrónico tras el tanto desde los once metros de Álex Fernández, buscaba consumar la remontada y lograr tres puntos por tercera vez consecutiva en su estadio. Nada más lejos de la realidad, porque el Deportivo de la Coruña tenía un particular as bajo la manga: Lucas Pérez. Y eso que las situaciones que iban ocurriendo en el césped parecían reforzar la moral amarilla. Lax Franco, que había pitado un polémico penalti de Helton Leite sobre Carlos Fernández, señaló otra pena máxima por una supuesta falta de Kovacevic en el área cadista.

Una infracción inexistente pero que, visto lo visto con la aplicación del VAR, no hubiera supuesto una rareza que se hubiera acabado ejecutando. Por fortuna para los amarillos acabó imperando el sentido común desde la sala de videoarbitraje. Un córner pasado que sacaba el Deportivo de la Coruña provocaba un resbalón de Kovacevic que, con la propia inercia de la caída, tiraba a Pablo Vázquez. Una acción que no era infracción y que, además, no suponía ningún tipo de influencia en la jugada, ya que el esférico se había paseado por el área para dirigirse hacia el saque de banda.

Salvador Lax Franco, que no tuvo dudas sobre el césped a pesar de las aireadas protestas de los jugadores del Cádiz CF, señaló penalti. Entre esas quejas se encontraba la de Rubén Alcaraz, que vio su quinta cartulina amarilla y no podrá estar disponible ante el Elche por sanción. Sin embargo, desde el VAR apreciaron la inexistencia de la infracción por parte de Kovacevic y avisaron al colegiado principal. El árbitro VAR, Gálvez Rascón, ya era muy claro en su primera comunicación con el terreno de juego: «Salva, te recomiendo que vengas al OFR (on field review) para revisar un posible no penalti«.

Desde el VAR ofrecen su opinión de la acción, que es bastante clara y concluyente. «El jugador se cae. Tiene la mano simplemente puesta sobre el hombro del jugador atacante. Y al caer es derribado. Esa es la jugada, el jugador (Kovacevic) se cae. Para nosotros no es suficiente, pero tú evalúalo«, expresa Gálvez Rascón.

Tras un baile de tomas para poder apreciar bien el lance entre Pablo Vázquez y el defensor serbio del Cádiz CF, Lax Franco zanja la revisión. «Mira David (Gálvez Rascón), te cuento lo que yo veo. Creo que el defensa y el delantero se tropiezan. El defensa le pone la mano en el hombro, pero creo que en ningún caso es suficiente para derribar. Creo que es fruto del tropiezo. Voy a reanudar con el balón a tierra al portero del Cádiz. Quito la tarjeta al 14 (Kovacevic) y mantengo la amonestación al 4 (Rubén Alcaraz) por protestar».

De esta forma, Lax Franco cambiaba su decisión inicial y anulaba el penalti señalado. Minutos después expulsaría a David Mella por segunda tarjeta amarilla. A pesar de que todas las decisiones arbitrales le fueron favorables, el Cádiz CF acabó perdiendo el partido de forma inexplicable, mostrando una debilidad defensiva brutal ante la diversión de Lucas Pérez, que se llevó el balón para tierras gallegas.

Más temas:

Cádiz CF