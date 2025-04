Ataque en jaque para viajar a Córdoba

Al Cádiz CF le restan cinco jornadas para que finalice el campeonato liguero y, según las cuentas de Gaizka Garitano, la permanencia aún no estaría totalmente atada. «Todavía hay que seguir, tenemos una buena ventaja. Tengo que completar aún el trabajo por el que me trajeron. No quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera». Por eso, los amarillos no se permiten relajaciones y, para terminar el curso de la mejor forma posible, deben ir a ganar el próximo fin de semana en la visita al Córdoba CF.

De cara al encuentro, Garitano deberá amoldar sus planes ofensivos en función de los efectivos que tenga disponibles. Carlos Fernández no va a estar en el Nuevo Arcángel, ya que el delantero sevillano vio la cartulina amarilla en el minuto 82 y ya suma cinco este curso, por lo que estará obligado a cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. El futbolista cedido por la Real Sociedad aún no ha logrado ver puerta esta temporada, pero es una pieza importante para el técnico vasco a la vista de los minutos que le ha ofrecido, muchos de ellos como titular, este curso.

Por otro lado, la presencia de Chris Ramos está realmente complicada. «Chris tiene un bocadillo, tiene un golpe muy fuerte. Está con muletas, medio cojo. No sabemos para cuanto va a ser», explicaba Garitano en rueda de prensa tras la victoria sobre el Sporting de Gijón.

El ariete gaditano sufrió un golpe en los primeros compases del encuentro y, a medida que pasaban los minutos, se fue sintiendo más mermado por el mismo hasta que decidió ir al suelo y pedir el cambio. Inmediatamente, los servicios médicos del Cádiz CF le colocaron un vendaje compresivo para inmovilizar y aplicar presión sobre la zona afectada. Como desveló el técnico amarillo, el goleador del encuentro tuvo que abandonar el estadio ayudado de unas muletas.

A todo esto hay que sumarle la baja asegurada de Francisco Mwepu. El delantero zambiano fue operado hace un par de semanas de su rodilla y va a estar en el dique seco durante un tiempo. Por lo tanto, Garitano tendrá que confiar una semana más en un Roger Martí que se encuentra en un buen momento. Además, Rubén Sobrino también puede actuar como segundo delantero tal y como hizo tras sustituir a Chris Ramos en el triunfo frente a los asturianos. Cuestión de encajar las piezas disponibles y ofrecerles un respaldo positivo en la segunda línea de ataque.

