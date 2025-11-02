Andorra - Cádiz, en directo

El Cádiz CF afronta su tercer desplazamiento en prácticamente una semana tras visitar en la pasada jornada liguera al Granada y avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey desde Murcia. Ahora, los de Gaizka Garitano aterrizan en el Principado de Andorra para tratar de reencontrarse con la victoria en LALIGA Hypermotion y mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Sigue el minuto a minuto del Andorra - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

Actualizar Actualizado Hace 27 minutos

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}