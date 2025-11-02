Andorra - Cádiz, en directo

Suscríbete a
Andorra
Andorra
0
0
Cádiz
Cádiz

LaLiga Hypermotion. Jornada 12 Domingo 02/11 14:00h. Árbitro Miguel González Díaz. Estadio Nou Estadi Encamp. Canal LaLiga Hypermotion TV

LALIGA HYPERMOTION

Sigue el minuto a minuto desde Andorra con toda la previa, el encuentro y las ruedas de prensa en Canal Amarillo

FRANCIS JIMÉNEZ

Rubén López

El Cádiz CF afronta su tercer desplazamiento en prácticamente una semana tras visitar en la pasada jornada liguera al Granada y avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Rey desde Murcia. Ahora, los de Gaizka Garitano aterrizan en el Principado de Andorra para tratar de reencontrarse con la victoria en LALIGA Hypermotion y mantenerse en la zona alta de la clasificación.

Sigue el minuto a minuto del Andorra - Cádiz en Canal Amarillo: previa, ruedas de prensa, crónicas y reacciones.

12:35

Mágico, emocionado por la llegada a Nueva York de su Cádiz CF

12:25

La Copa anima también al Andorra antes de recibir al Cádiz

12:15

Garitano recupera a un efectivo muy importante para el Andorra - Cádiz

12:08

El técnico del Cádiz asume el problema a balón parado: «No tenemos buenos cabeceadores»

12:05

La previa del Andorra - Cádiz

Ojito al crack

