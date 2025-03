Ander Garitano: «Seguro que Gaizka va a encajar en el Cádiz CF»

Ander Garitano Urquizu (1969) fue un notable centrocampista que brilló en el fútbol español en las décadas de los 80 y 90. Primero en el Athletic, su club de origen, y después en el Real Zaragoza, donde fue muy valorado. A orillas del Ebro se quedó a vivir.

Campeón de una Copa del Rey con los maños, Ander Garitano estuvo a punto de fichar por el Barça cuando Cruyff lideraba al 'Dream Team' desde el banquillo. El Athletic rechazó por aquel entonces la oferta culé sin consultarle. Era el año 1993. Otros tiempos.

Su hermano mediano es el delantero Jesús María Garitano Urquizu (1963, exjugador de Sestao, Plasencia y Erandio) y el mayor es Ángel María Garitano Urquizu 'Ondarru' (1950), defensa que militó en clubes como Sestao, Logrñés y Erandio. Años después acompañó en el banquillo a José Manuel Esnal 'Mané' en los banquillos, llegando a hacer historia con el Deportivo Alavés, que se quedó a un paso de conquistar la Copa de la UEFA ante el Liverpool.

Este último es el padre de Gaizka Garitano (1975), el actual entrenador del Cádiz CF. En otras palabras, el sobrino de Ander Garitano. También centrocampista como su tío, llegando incluso a jugar en Primera, aunque Segunda fue su hábitat natural. Eso sí, el más joven de esta saga de peloteros ha tenido un éxito mayor aún en los banquillos.

CANAL AMARILLO se pone en contacto con Ander Garitano, quien atiende a nuestra llamada para hablar de muchos asuntos y, entre ellos, el de la llegada de su sobrino Gaizka (sólo seis años menos que él) al banquillo del histórico Cádiz CF.

- ¿Qué fue de Ander Garitano?

- Pues aquí estamos. Cuando colgué las botas estuve varios años en las categorías inferiores del Real Zaragoza, captando jugadores y demás. Después fui director deportivo en el Ebro en la antigua Segunda B y me fui dos años al Mérida con el que ascendimos a la Primera RFEF. Ahora vivo en Zaragoza, no estoy vinculado a ningún club, pero sigo viendo mucho fútbol.

- ¿Qué tal ha sentado en la familia la designación de su sobrino Gaizka Garitano como entrenador del Cádiz CF?

- Muy bien. El Cádiz CF siempre ha sido un equipo simpático y con futbolistas con muy buen nivel. Cuando yo iba con el Athletic siempre nos recibían muy bien allí. Es un club importante en España, aunque ahora esté en Segunda, y estamos encantados con ver que él está allí.

Escuchas Cádiz CF y se me viene a la mente el Cádiz CF de Juan José, Carmelo, Mágico González... Buah, Mágico González. Era un futbolista diferente y tenía una calidad tremenda.

Ander Garitano durante su etapa en el Athletic. EFE

- Gaizka coge al equipo en la zona de descenso a la Primera RFEF. La situación no es sencilla en una temporada con muchos problemas.

- Así es. Él sabe que se trata de salir de la situación en la que está y luego, si estás bien posicionado, pues dar un arreón. Ahora lo principal es salir del pozo e intentar posicionarse en la clasificación, ir con tranquilidad, sin prisas. Ya se verá qué pasa en la segunda vuelta o incluso en el último tercio, que es cuando se decide todo en Segunda. Insisto en que ahora lo importante es salir de ahí y si después puedes posicionarte arriba, pues mejor que mejor.

- ¿Le extraña la situación por la que atraviesa el Cádiz CF esta temporada?

- Puede extrañar al ser un recién descendido desde Primera que está en esa situación, pero hasta ahora no suelo ver al Cádiz CF más allá de resúmenes y no puedo opinar. Sí puedo decir que ves la plantilla y el Cádiz CF tiene futbolistas de nivel. Ahora bien, será por algo si no funciona. Normalmente donde estás es por méritos o deméritos propios.

Se trata también de elevar el nivel porque hay futbolistas de nivel en esa plantilla. Puede ser también un tema emocional o de confianza. Al final el tema es que está en la zona de descenso, por lo que sea, porque no conozco realmente la situación.

- Este sábado llega el primera reto de Gaizka Garitano frente al Albacete Balompié.

- Ojalá que empiece bien. Si está ahí es porque se han fijado en su trabajo a lo largo de todos estos años. Es un buen entrenador y seguro que va a encajar en Cádiz y estará bien allí.

Gaizka Garitano es el nuevo entrenador del Cádiz CF. FRANCIS JIMÉNEZ

Un entrenador tranquilo, sin aspavientos

- ¿Cómo definiría a Gaizka Garitano como entrenador?

- Él es un entrenador tranquilo, sin hacer aspavientos ni gestos de cara a la galería. Tal y como es él en el día a día. Lo primero es conseguir los resultados, pero seguro que con Gaizka el equipo va a intentar transmitir sensaciones buenas con el balón. Se trata de defender bien, pero ni mucho menos descuida el fútbol ofensivo.

- Por cierto, llega con un cuerpo técnico en el que está Patxi Ferreira, que fue su compañero en el Athletic.

- Sí, sí, sí. Con Patxi hizo un gran trabajo, sobre todo en el Eibar. Ascendieron dos veces en la primera etapa y luego casi lo logran de nuevo en la segunda etapa. Recuerdo en esa segunda etapa una temporada en la que estaban arriba, siempre primeros y segundos, y al final quedaron terceros en el último momento, no subieron directamente a Primera y fueron al 'play off' de ascenso. Llegaron muy tocados anímicamente y no subieron.

Es cierto que no siempre han cosechado buenos resultados. Por ejemplo en Almería, donde no ganaron, pero era increíble que no lo hicieran. En infinidad de partidos pudieron hacerlo.

- ¿Vendrá a verlo a Cádiz?

- Eso ya no lo sé. Vivo en Zaragoza y me queda bastante lejos, pero quién sabe.

Ander Garitano ganó una Copa del Rey con el Real Zaragoza. EFE

- Bueno, también tiene que ir el Cádiz CF a La Romareda para jugar ante el Real Zaragoza en la segunda vuelta.

- Sí, lo he mirado ya en el calendario y va a principios de febrero. Ese día por supuesto que estaré y lo veré, aunque todavía queda mucho.

Sus duelos ante el Cádiz CF

- Cambiando de tercio, ¿recuerda alguna anécdota de sus duelos ante el Cádiz CF?

- Recuerdo encuentros ante el Cádiz CF cuando jugaba en el Athletic, ya que cuando yo estaba en el Zaragoza ya había descendido el Cádiz CF. Te puedo decir que en Cádiz no ganábamos nunca y en San Mamés siempre o casi siempre ganábamos. En Bilbao el césped de era blando, llovía y estaba muy bien cuidado, y en Cádiz era más seco y diferente por el clima. ellos se manejaban bien en el Carranza. Eso sí, a Mágico le daba igual jugar en cualquier lugar. Era una cosa de locos. Era un excelente futbolista.

Por no hablar de la afición del Cádiz CF, que era una bomba. Y eso que el graderío estaba muy lejos entonces, pero los aficionados apretaban y estaban con una guasa... Siempre animando a su equipo.

- Pues aquí viene su sobrino...

- Seguro que le va fenomenal. Se lo merece.