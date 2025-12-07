Las alineaciones oficiales del Cádiz - Racing de Santander

Alineaciones Onces de Gaizka Garitano y José Alberto López Cádiz CF Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Iker Recio, Mario Climent; Ortuño, Diakité, de la Rosa, Ocampo; Dawda Camara, Roger Martí.

Víctor Aznar; Alfred Caicedo, Jorge Moreno, Iker Recio, Mario Climent; Ortuño, Diakité, de la Rosa, Ocampo; Dawda Camara, Roger Martí. Racing de Santander Ezkieta; Mantilla, Castro, Pablo Ramón, Salinas; Gustavo Puerta, Íñigo; I. Vicente, Andrés Martín, Peio Canales; Asier Villalibre.

Ya tenemos onces de Gaizka Garitano y José Alberto López para el encuentro que van a protagonizar Cádiz CF y Racing de Santander. Los amarillos llegan con la intención de dar continuidad a la victoria en Córdoba, aunque enfrente tendrán al ataque más letal del campeonato.

Gaizka Garitano cuenta con las bajas de Suso, Ontiveros y Joaquín González. Sí está Moussa Diakité, que no debe cumplir en liga la sanción por la expulsión en Copa del Rey. Durante la semana, y tras la eliminación contra el Real Murcia, se ha contemplado la opción de cambiar el dibujo y situar una línea de cinco tal y como presentó el técnico vasco en la segunda mitad en el Enrique Roca. Sin embargo, el entrenador amarillo dio continuidad al once que fue capaz de vencer en el Nuevo Arcángel y continuó con el 1-4-4-2 como sistema.

Fue Jorge Moreno el que sustituyó a Bojan Kovacevic en el eje de la zaga para acompañar a Iker Recio. Además, Iza Carcelén, ya recuperado, fue titular en el lateral derecho. Por lo demás, el mismo once que ganó al conjunto verdiblanco hace una semana con los tantos de José Antonio de la Rosa y Moussa Diakité. En el banquillo amarillo están David Gil, David Pérez, Efe J. Jr, Álex Fernández, Tabatadze, Diarra, García Pascual, Pelayo, Alfred Caicedo y Raúl Pereira.

Por parte del Racing de Santander, José Alberto López apuesta por una alineación ofensiva como es habitual en el cuadro cántabro. Futbolistas como Andrés Martín, Íñigo Vicente, Peio Canales o Asier Villalibre parten como titulares. En el banquillo racinguista esperarán su oportunidad Laro, Mario García, Manu Hernando, Aldasoro, Yeray, Arana, Maguette, Sangalli, Facu, Suleiman, Jeremy y Sergio.