Alineaciones oficiales del Andorra - Cádiz de La Liga Hypermotion 2025-2026 hoy: onces y banquillo de suplentes

Con bajas muy sensibles en la defensa afronta el Cádiz CF su visita a Andorra, la tercera salida en apenas ocho días contando LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey.

Gaizka Garitano no puede contar con dos de los bastiones de la defensa, dos jugadores que han sido imprescindibles para el entrenador vasco en el primer tramo liguero. Son los casos de Iza, con una lesión muscular sufrida en Los Cármenes ante el Granada, e Iker Recio, sancionado con acumulación de cartulinas amarillas.

A esto se une que en el lateral derecho, además de Iza, sigue siendo baja el lesionado Alfred Caicedo, de manera que Gaizka Garitano tiene que volver a hacer modificaciones en esa posición. Este domingo apuesta finalmente en Andorra por Juan Díaz.

Por otro lado, sin Iker Recio ni el lesionado Fali (este último todavía no ha jugado esta temporada), tocaba buscar el compañero de Bojan Kovacevic en el centro de la retaguardia. Las opciones eran Jorge Moreno o Pelayo Fernández y finalmente será Pelayo Fernández el elegido para salir en el once titular.

Las otras dudas estaban en saber si De la Rosa o Iuri Tabatadze ocupan una plaza en la alineación y si el recuperado Álvaro García Pascual salía como referencia en ataque o su puesto era ocupado por Dawda Camara o Roger Martí.

En estos casos, el entrenador del Cádiz CF apuesta por Iuri Tabatadze en lugar de Ontiveros y sale con dos arietes: Roger Martí y Álvaro García Pascual. También Moussa Diakité entra por Álex en el mediocentro.

De esta manera la alineación titular del Cádiz CF está formada por los siguientes jugadores: Víctor Aznar; Juan Díaz, Pelayo Fernández, Bojan Kovacevic, Mario Climent; Iuri Tabatadze, Moussa Diakité, Sergio Ortuño, Suso; Roger Martí y Álvaro García Pascual.

Son suplentes en Encamp los siguientes jugadores: David Gil y Rubén Rubio (portero suplente), Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín González, Álex, Efe Aghama, Yussi Diarra, De la Rosa, Brian Ocampo, Ontiveros y Dawda Camara.

Así sale el Andorra de Ibai Gómez

El Andorra, que también llega de jugar y pasar de ronda en la Copa del Rey ante el Valle de Egües (1-5), presenta ante el Cádiz CF un once titular formado por Owono; Carrique, Gael Alonso, Bomba, Imanol; Theo Le Normand, Villahermosa, Sergio Molina; Olabarrieta, Manu Nieto y Minsu.

El entrenador Ibai Gómez, que también hace varios cambios, deja en el banquillo de la suplencia a Nico Ratti (portero suplente), Petxarromán, Antal, Diego Alende, Efe Akman, Marc Doménech, Álex Calvo, Josep Cerdá, Merquelanz, Jastin, Uzkudun y Lautaro de León.

