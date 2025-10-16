Acento gaditano en la vanguardia burgalesa

El próximo rival del Cádiz CF posee muchas armas de marcado carácter gaditano. A las órdenes de Ramis aparece los excadistas Iván Chapela (Chiclana, 1999), Sergio González (Cartagena, 1997) y Fer Niño (Rota 2000) y de ellas es la última la que se encuentra en mejor momento de forma. De hecho, el delantero gaditano es el principal artillero del conjunto castellano.

Fer Niño lleva tres años creciendo en El Plantío y la madurez ya le ha llegado en un conjunto donde es muchas veces el encargado de abrir la lata, algo que no pudo hacer la semana pasada en la derrota de su equipo (0-1) ante el Valladolid y un duelo leonés por todo lo alto con olor a asados de la tierra.

La regularidad que ha mantenido en la escuadra burgalesa le ha hecho poder seguir creciendo ganándose un nombre propio en las alineaciones de sus distintos entrenadores así como en un rincón del corazón de una afición que volvió al fútbol profesional hace más de tres años tras un ascenso frente al Bilbao Athletic entrenado entonces por Joseba Exteberría.

Hoy por hoy, Fer Niño es la punta de lanza del ataque burgalés. Hoy, pero también ayer tal y como reflejan sus estadísiticas: 19 goles en 83 partidos. En la presente campaña ya apunta de nuevo maneras al haber conseguido tres dianas, solo una menos que el máximo goleador amarillo, Iuri Tabatadze.

Ese índice goleador le hace ser uno de los ojitos derechos de su entrenador Luis Miguel Ramos, que lo considera su delantero titular innegociable. El curso pasado anotó once goles que llegaron a preocupar a una afición que ya se veía sin su delantero estrella para este curso. Además, la virtud del jugador de cara a puerta es más valiosa aún dado que a Ramis se le considera un entrenador conservador, poco amigo de tener la pelota y colocar a los suyos lejos del campo ajeno.

De padre defensa, Fer Niño lleva el gol en la sangre. Su valía anotadora le hizo estar a las puertas de la salida del club debido a los intereses que despertaba, sin embargo, el delantero roteño dijo que su aspiración no es otra que seguir creciendo en este nuevo Burgos, donde tiene ficha hasta el 29.

Fer comenzó a formarse en la cantera del Cádiz CF, donde fue infantil y cadete hasta que fue llamado a listas por la del otro submarino, donde terminó de cuajar hasta tocar el primer equipo. El Villarreal lo cedió al Mallorca y de allí pasó, en la 22/23, al Burgos.

En definitiva, que este lunes noche mucho seguidores cadistas andarán con ojo con el delantero rival de 24 años y 1,91 de altura, toda una amenaza para los centrales amarillos.