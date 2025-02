Abraham Paz y su análisis: «Cuesta ganar cuando hay presión y los jugadores no están a su nivel»

Abraham Paz ha vivido de todo con la camiseta del Cádiz CF. Momentos muy buenos en forma de ascensos y también malos a modo de descensos. Ha sido partícipe de lo mejor y lo peor, aunque en el global debe quedar como uno de los grandes canteranos del club cadista que logró jugar en tres categorías con la elástica amarilla, siendo clave tanto en el ascenso de Las Palmas como en el de Chapín, marcando goles en los momentos claves.

Y en ese reconocimiento, que parece a veces no llega a los que deberían ser profetas en su tierra, el exjugador portuense, ahora entrenando en Gibraltar, no pierde de vista al equipo de su vida. Porque Paz es y será cadista, esperando que el club de sus amores remonte el vuelo y pase esta crisis que comenzó la temporada pasada.

«Está pesando mucho el comienzo de la temporada, el descenso, llevar tantos partidos perdidos en Carranza desde la campaña pasada», explica el portuense. «Le está costando mucho coger el hilo a la categoría. Sumar dos o tres victorias seguidas le ayudaría mucho pero no terminan de llegar. En Gijón teníamos esperanzas de que llegara el triunfo pero al final no se logró. Está costando mucho la adaptación y que lleguen esos resultados positivos que le den confianza al equipo», añade.

Los roles del Cádiz han cambiado. De ser un equipo más modesto en Priemra a ser cabeza de león en Segunda. «El fútbol no tiene memoria, se vive mucho el presente. Lo que has hecho la semana pasada no tiene importancia cuando te estás jugando una final cada semana. Es distinto a que el Cádiz juegue en Primera a mantener la categoría a tener que llevar el peso del partido en Segunda y estar obligado a ganar. Cuesta mucho la presión de ganar cuando los resultados no llegan y los jugadores no están a su nivel, ellos mismos saben que están por debajo de su nivel individual y colectivo«, señala Abraham Paz.

Para el portuense los problemas del Cádiz van mucho más allá del tema defensivo. «El balance es de más cosas que el tema defensivo. Tienes que ser contundente en las dos áreas. El equipo empieza bien los partidos, tiene alguna ocasión no la marca y luego lleva el rival y marca. El equipo se desorganiza y no tiene continuidad, creo que todo eso es un problema de balance y de equilibrio, a la par que tener mayor contundencia en las áreas».

Y en este análisis de los males amarillos pesan muchos los errores, como bien sabe un exjugador que conoce bien la Segunda División. «Cuanto mayor es la categoría los errores se pagan más. Ante el Racing, que todos hablan maravillas del Racing, las ocasiones más claras las tuvo el Cádiz antes el descanso. El rival se puso por delante tras el descanso y todo cambió. El fútbol ahora son detalles y el rendimiento del equipo tiene que ser muy alto, cuando hay jugadores por debajo de su nivel se nota mucho. Si a todo eso el rival llega y te marca pues te merma mucho la confianza y eso lo está acusando mucho el equipo».

«Jugar en Carranza debe ser un premio, no una presión»

Más allá de lo deportivo, Paz coincide en un aspecto con Paco López, el tema mental. Bien haría el club en hacer caso al entrenador cadista de cara a tener un psicológo pues desde fuera también se ve la necesidad de mejorar la estima de los futbolistas. «Para mi la autoconfianza es muy importante en la vida y en el fútbol», señala Abraham. «Hay que ser positivos porque si entras en el pesimismo de tener miedo a ciertas cosas entras en un problema importante. No puedes pensar en qué va a pasar si fallo, hay que pensar en algo positivo en qué va a pasar si marco o acierto un pase. Esa confianza ta va a ayudar en el rendimiento seguro, tener siempre un pensamiento positivo».

En ello, el Cádiz debe asumir que es uno de los gallitos de la categoría, no hay más. «La presión va a estar ahí siempre. Eres futbolista y estás expuesto a esa presión y en el momento que firmas por el Cádiz tienes que entender a qué vienes, independientemente de la categoría. El jugador cadista tiene que saber que hay presión pero qué mejor en la vida que hacer lo que te gusta. Salir a un terreno de juego para mí nunca ha sido una presión, estar en un once titular es un premio a tu trabajo. El hecho de jugar debe ser un premio, no un castigo el hacerlo en el once y con tu gente en Carranza».

Abraham Paz vivió una de las temporadas más horribles de la historia del Cádiz. La campaña con Arturo Baldasano, la 07/08, que acabó en Segunda B y cuatro entreandores. El portuense no ve una semejanza clara de aquel equipo con el actual. «No veo un paralelismo claro porque aquel equipo no era un recién descendido, ya llevaba una temporada anterior en Segunda y sobre todo era un equipo muy nuevo. Muchas caras nuevas y jugadores con rendimiento en Primera. Es cierto que nuestra temporada fue muy mala y fallamos en la última jornada. Además tuvimos problemas de pago y pasaron muchas cosas alrededor del club».

Y mirando al presente y el futuro, ¿qué? El portuense no es tan negativo y espera que los argumentos deportivos del equipo se traduzcan en resultados. «Soy optimista, siempre lo he sido. He vivido momentos muy buenos pero también malos en el Cádiz. Te tienes que levantar siempre y competir. Ojalá el Cádiz pueda ganar varios partidos seguidos y la autoestima se vaya por las nubes. Veo argumentos futbolísticos porque hay momentos de los partidos en los que el Cádiz es dominador y es superior al rival. Dentro del encuentro hay más partidos y es ahí cuando debe entrar la mentalidad de bloque y la competitividad para superar esas partes del encuentro de cara a ganar«, concluye.