Puerto Rico exhibe a una de sus promesas

Siguen los movimientos en un mercado de fichajes de verano que el Cádiz CF comenzó fuerte con la contratación del gaditano Suso. Los nombres se amontonan en la cabeza de los cadistas, que ven con entusiasmo la regeneración de una plantilla de la que no sale ni Dios. Mientras tanto, los hombres que Vizcaíno tiene al aparato no paran de barrer el panorama y no solo se centran en España, también cogen el pasaporte para observar los nombres que pueden brillar en España y vestidos de amarillo.

Tras Faye, de Senegal, o Musa Drammeh, de Ghana, ahora se precipita el nombre de un puertorriqueño Ryan Basabe, que según el medio de su país El Vocero, interesa al Cádiz CF. El chaval es joven, 19 años, y la idea es que siga formándose dando el salto a Europa de la mano de la academia IDA Valencia, una entidad especializada en formar talento internacional entre los 14 y 22 años.

Basabe se irá a la ciudad del Turia el próximo mes de septiembre y estará allí hasta diciembre para regresar en febrero, tal y como marcan los protocolos acordados. Entre ellos, se contempla una cesión al Orlando City, equipo que ya se interesó en su día en Chris Ramos; además, también pasará a experimentar unas pruebas en España con Y10PS, un programa de alto rendimiento para jóvenes promesas.

El jugador puertorriqueño ya interesó al Betis, pero debido a la fatal burocracia que frena a este país no pudo ingresar en la cantera del equipo sevillano, que como es normal desistió por culpa de sus leyes, más complejas de superar que el fichaje de una estrella.

De todo esto, al parecer, se enteró el Cádiz CF, que al rebote piensa ir a por esta esperanza puertorriqueña. Por eso mismo, el club de Manuel Vizcaíno estará muy al loro de la evolución de Basabe durante su estancia en Valencia, donde a buen seguro habrá más de un ojeador. A todo esto, el chavalín juega de extremo derecho, pero igual en Valencia consideran que pueda dar mejor perfil en otra demarcación dada su juventud.