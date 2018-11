VÍDEO: El anuncio de un cole de Algeciras para la II Carrera ‘rueda, camina o corre’

CARRERA SOLIDARIA

Con el lema #yosípuedo invitan a todas las personas a participar en el Día de la Discapacidad

Por Cristina Moreno,

Con motivo del Día de la Discapacidad, el día 4 de diciembre, el Centro Específico de Educación Especial de Algeciras (Cádiz) Virgen de la Esperanza de Algeciras celebra su II carrera 'Rueda, Camina o Corre' con el lema #yosípuedo.

El vídeo está protagonizado por los escolares y docentes del CEE Virgen de la Esperanza y tiene música del nuevo single de Manuel Carrasco, 'Me dijeron de pequeño'.

Ya en la edición pasada contó con un gran número de participantes entre alumnado, familias y personal del centro, se invita a todo el mundo a correr por el día de la Discapacidad.

Letra de Me dijeron de pequeño de Manuel Carrasco

Me dijeron de pequeño

Dónde vas que tú no puedes

Y aquí sigo peleando

Con la indecisión de siempre

Me enseñaron a crecerme

A los pies de la derrota

Esos mismo que no crecen

Y que huyen como idiotas

Me escondía de mi mismo

Me buscaba entre los miedos

Me encontraron mucho antes

De encontrarme yo primero

Aún me sale tan de repente

Las alarmas del naufragio

Y me sale defenderme

Por el miedo a tanto daño

Amigos enredaderas

Artista del postureo

Regalarte los oídos

Forma parte de su juego

Y me canso de las luces

De la gente, de mentira

De sus palabras, me aburro

De los guays de pacotilla

Y si vas a ir de digno

Peínate pero por dentro

Ponte guapo pa' ti mismo

No te engañes si no es cierto

Hay un barco a la deriva

En las dudas que me asaltan

Seguiré su travesía

Entonando las palabras

Y quiéreme como te quiero

Es decir más que a mi mismo

Pero quiérete primero

Y será fuerte el idilio

No me busques en la Luna

Ni en el espacio infinito

Que volando al ras del suelo

Me encontrarás aquí mismo

Y para que quede claro

Por si algunos no lo entienden

Eruditos y entendidos

Que mi acento es mi ADN

Que no es ninguna bandera

Que es una canción de cuna

Que mi madre me cantaba

Bajo la luz de la Luna