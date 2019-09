«Sin vivienda no se puede salir de la calle»

ENTREVISTA

Diego Rodríguez Pérez es Coordinador de los trabajadores en Iguales en Acción

Por Cristina Moreno,

Ofrecer vivienda y empleo a las personas que están en las calles de Cádiz son los dos objetivos prioritarios con los que nació hace más de dos años Iguales en Acción. Un trabajo que ha impresionado hasta la banda de heavy metal Metallica. Diego Rodríguez, Coordinador de los trabajadores de la entidad, señala la importancia que tiene la educación en responsabilidad para estas personas, hacerles partícipes de la sociedad y que se sientan queridos por gente que no es de la calle.

Dicen que desarrollan el empleo y la vivienda verde, ¿qué significa?

Cuando decimos que desarrollamos esas dos actividades es porque hay dos problemas que tienen las personas sin hogar: la falta de vivienda y la falta de empleo. Son las dos cuestiones que les hacen que ellos mismos no puedan vivir como personas que son con dignidad. Creemos que ayudar en estas dos facetas son las más necesarias. Y verde porque desde el principio el proyecto también se enfoca al reciclaje.

¿Cómo ha sido la evolución de Iguales en Acción desde su fundación en 2017?

Esto empezó con gente que ya trabajaba en otras organizaciones, vieron la necesidad de hacer algo en el campo de la vivienda y el empleo y nació Iguales en Acción. La Asociación está formada por socios, personas sin hogar, voluntarios y algunos técnicos que la mayoría son voluntarios. Desde hace un año hemos ido recaudando fondos con subvenciones, donativos personales o actividades como el festival ‘Cádiz en Acción’ y la venta de vasos de ‘Carnaval Reverde’. El año pasado ya pudimos contratar a tres personas sin hogar. Este año ya hemos contratado a otras tres personas sin hogar y un coordinador. Estamos prestando servicio a otras entidades como a una Residencia de Ancianos. En cuanto al reciclaje, hemos estado en la Fiesta de la Salud y el Orgullo apoyando la decoración y reciclaje. Por otro lado, nuestro proyecto también es educativo porque las personas vienen de la calle sin responsabilidades y se tienen que ir educando en la responsabilidad. Lo importante es que ellos se sientan protagonistas de esta Asociación, se sientan queridos por los demás, por gente que no es de la calle

¿Dónde pensáis que está la solución para acabar con el sinhogarismo en Cádiz?

Está en nuestros dos objetivos que son la vivienda y el empleo. En Cádiz, encontrar vivienda en general es muy difícil y para las personas sin hogar más todavía. Con el empleo pasa igual, por eso nuestra intención es generar nosotros mismos el empleo. Tenemos distintos proyectos que aún no se pueden llevar a cabo porque faltan recursos económicos y un local propio. De momento nos dedicamos más a acompañar a otras personas sin hogar que necesitan de nuestra ayuda. El fin es que esta Asociación se convierta en una empresa de servicio social al servicio de la ciudadanía y de personas que no se pueden valer por sí mismas. Un servicio más enfocado hacia la solidaridad hacia las personas que lo necesitan.

Acabáis de presentar la Campaña Apartamentos Acogedores, ¿en qué consiste?

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) nos va a ofrecer el día 28 el 50% de los ingresos que recauden en Cádiz, con motivo del Día Internacional del Turismo que se celebra el día anterior. Eso depende también de los dueños de las viviendas que quieran participar en la iniciativa. Además de ese proyecto, AVVA también esta colaborando con nosotros en contratar a alguna de nuestras personas, de nuestros Agentes Verdes que les llamamos nosotros.

También hay un sorteo en marcha.

Calvichi's ha hecho un sorteo con el cuadro que tiene a la entrada con The Beatles y lo van a sortear el día 31 de octubre. La papeleta cuesta 1,50. Es otra forma para que nos ayuden a seguir adelante y que la asociación crezca. Sin recursos económicos sabemos que no se va a ningún lado.

Hablando de recursos económicos ¿Cómo os enterasteis de la donación de 25.000 euros de Metallica?

No lo esperábamos. Cuando nos enteramos no nos lo creíamos y fue una gran sorpresa y también una gran ayuda. Con eso estamos pagando alquiler de casa, luz, agua, alimentación, ropa, calzado y además, empleo. Nos ha ayudado a avanzar en nuestra Asociación que queremos que vaya creciendo y que más gente de la calle acceda vivienda porque creo que la solución es esa. Sin vivienda no se puede salir de la calle. Y creo que las administraciones deben poner de su parte para que este problema se solucione. Y luego está el tema del empleo, debemos crear empleo solidario y comunitario. Nosotros tenemos que capacitar a nuestros Agentes Verdes porque. Tienen que tener un trabajo protegido, no como otro cualquiera, hay que educarlos para que un futuro puedan tener trabajo en otras empresas. Pero nuestra mayor ilusión es poder crear nosotros nuestro propio trabajo.

¿Tenéis algún proyecto nuevo?

Ahora mismo estamos estudiando dos. Por un lado de residuos urbanos que consistiría en ayudar a las personas en el reciclado de sus casas, hacer un servicio a las viviendas y fincas. El otro sería de trabajar llevando a los domicilios comida de restaurantes. Son proyectos que están en estudio y que vamos a ver si se pueden lograr. Para todos estos proyectos contamos con nuestros Agentes Verdes. Ojalá en un futuro no hicieran falta ni subvenciones ni donaciones y que con nuestro propio trabajo se pudiese convertir en una empresa social.