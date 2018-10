Â«Siempre he necesitado gafas y con esta iniciativa mejoro mi vida a todos los nivelesÂ»

MIRADA SOLIDARIA

Más de 70 portuenses van a estrenar gafas graduadas gracias a la acción de Cruz Roja y Fundación Multiópticas

Por Cristina Moreno,

La sede de Cruz Roja en El Puerto de Santa María situada en la calle Aurora nº3 se ha convertido durante dos días en una óptica provisional. Gracias a la iniciativa 'Mirada Solidaria' puesta en marcha entre Cruz Roja y Fundación Multiópticas se ha revisado y graduado la vista a más de 70 personas.

Las revisiones que han llevado a cabo ópticos-optometristas voluntarios de Multiópticas Díaz van a permitir que personas en situación de vulnerabilidad mejoren, a través de la vista, su calidad de vida.

Es el caso de Moisés, uno de los usuarios que se ha graduado la visión y que ha contado a Cádiz Solidaria como por «cuestiones de la vida te quedas sin gafas porque se parten o se pierden y son caras. Cuestan más de 100 euros y no me las podía comprar». «Siempre he necesitado gafas porque tengo astigmatismo y miopía. Además me produce malestar y migrañas. Con esta iniciativa mejoro mi vida a todos los niveles, como en el estudio», ha añadido este joven portuense de 20 años.

Por su parte, Rusber, otro de los jóvenes que se han hecho con unas gafas gracias a 'Mirada Solidaria' ha asegurado que podrá mejorar la «calidad de visión y de vida porque al conducir siente como la vista se le cansa y con los recursos económicos que tengo no puedo acudir a una óptica normal».

Estos son dos de las más de 70 personas que han pasado por las instalaciones de Cruz Roja que preside Juan Ruiz-Herrera, quién en conversación con nuestro medio ha explicado cómo eligen ellos a los usuarios que necesitan este servicio. «Hay desde pequeños hasta personas mayores, abarcamos todo el espectro de edad», ha añadido. De todas las personas atendidas, más de 30 han sido niños y niñas.

En esta línea, Helena Díaz, socia de Multiópticas Díaz ha destacado la importancia de que alguien «te reconduzca cuando eres pequeño y que puede marcar en positivo tu vida. Con esta iniciativa pasa lo mismo porque sales siendo otra persona, de no ver a ver en muchos de los casos». «Las personas salen muy agradecidas. Hay personas que no han pasado por su óptica en su vida o antiguos clientes que debido a las circunstancias económicas no pueden renovar la graduación» ha concluido Díaz.

La Fundación Multiópticas se fundó en 2006 y desde 2011 firmó un acuerdo de colaboración con Cruz Roja para llevar acciones de este tipo que consisten en revisar y graduar a personas en situación de vulnerabilidad y donar gafas graduadas a quién lo necesite.

La de El Puerto es la acción número 23 que realiza la Fundación Multiópticas y que ya ha ayudado a más de 10.000 personas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras donando más de 150.000 gafas entre las graduadas y las de sol.