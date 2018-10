Salud GonzÃ¡lez: Â«Pedir por los demÃ¡s te cambia la forma de ver a las personasÂ»

ENTREVISTA

La gran recogida organizada por Banco de Alimentos va a estar en 137 supermercados gaditanos los días 30 de noviembre y 1 de diciembre

Por Cristina Moreno,

Una de las entidades más conocidas por sus campañas como las ‘operaciones kilo’ o la ‘gran recogida’ es Banco de Alimentos. En Cádiz ayudan directamente a 33.000 personas a través de las diferentes asociaciones a las que les suministran comida. Salud González, presidenta de Banco de Alimentos de Cádiz, cuenta a LA VOZ que aunque parece que la situación mejora, aún queda mucha gente a la que hay que ayudar.

- Está en proceso la 2ª fase del programa de reparto cofinanciado por el FEAD y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ¿cómo lo gestiona Banco de Alimentos de Cádiz?

Las organizaciones de distribución de los alimentos que proceden del FEAD –programa de ayuda alimentaria para las personas más desfavorecidas- somos Banco de Alimentos y Cruz Roja. En nuestro caso, el Banco de Alimentos hace la recepción de dichos productos. La cesta es variada y cada vez es mejor porque hay menos pasta, menos arroz y se incluyen productos de más valor como aceite, cacao soluble o cereales y potitos para los niños. Tenemos 550.000 kilos almacenados y los repartimos a las entidades benéficas que a su vez lo reparten al beneficiario final. Nosotros ayudamos directamente a unas 33.000 personas, siempre a través de una entidad benéfica.

- En los últimos años, ¿cómo ha evolucionado la situación?

Está bajando poco a poco el número de personas que necesitan nuestra ayuda. Pienso que es porque se están incorporando al mercado laboral y porque hay más controles. Estamos coordinados con asuntos sociales en los distintos ayuntamientos donde intervenimos y personas que antes iban a tres entidades ahora solo van a una. Ya no hay usuarios duplicados. Todo va mejorando pero todavía hay muchas personas que necesitan ayuda.

- En esta línea, ¿habéis comenzado con un programa de formación e inserción laboral también?

Pensamos que hay que aportar más, no dar solo el alimento sino también cambiar la situación de las familias en riesgo de exclusión social. Aquí formamos a desempleados que son beneficiarios nuestros. Aprenden desde cómo hacer un currículum a economía doméstica. El año pasado formamos a 65 personas en distintos módulos de carretillero, camarera de piso y de camarero. Después tienen prácticas en empresa y hemos conseguido un porcentaje de inserción elevado. También actuamos en formación y sensibilización a niños y jóvenes desde primaria.

- En breve llega una de las acciones más importantes del año, la gran recogida ¿Cómo la estáis preparando?

Durante todo el año se desarrolla una labor de coordinación y planificación para conseguir que sean el máximo número de supermercados posibles. También hay campañas de comunicación como la de este año que tiene de imagen a Antonio Banderas en Andalucía. La acción se hace en dos días, el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Vamos a estar en 137 supermercados solicitando ayuda a las personas que entren a comprar y nos donen. Solo en la provincia de Cádiz, exceptuando el Campo de Gibraltar, habrá más de 2000 voluntarios. Yo invito a que vengan con nosotros. Dos horitas en la puerta de un pidiendo para otros, porque pedir no es fácil, pero si es para otros sí. Sientes como mucha gente te desprecia, no te miran, no te atienden y cambias radical. Pedir por los demás te cambia la forma de ver a las personas. Cuando llega una persona con un carro entero o la cara de ilusión del niño que te trae un litro de leche, es muy gratificante. Al final es cambiar un poquito y hacer que con tu experiencia, que no cuesta nada, puedes ayudar a solucionar la comida de un día de una familia.

- Y para colaborar con Banco de Alimentos de Cádiz ¿Qué medios hay? Tanto para gran recogida como a lo largo del año.

Como voluntario fijo aquí en la sede para desempeñar tareas tanto de oficina como almacén hay que ponerse en contacto a través de nuestro teléfono o de la web. Otro tipo de colaboración es el voluntariado puntual que se hace en las recogidas durante el año igual que en esta gran recogida, hay que entrar en la web poner el municipio en el que quieres ayudar y el horario. Con esos datos, asignamos un turno y un supermercado. Otra opción es hacerse socio y cada uno paga la cuota que le venga bien. Las empresas pueden donar excedentes en vez de tirarlo, nosotros vamos a recogerlo, les damos un certificado de la donación y además se pueden desgravar en hacienda. Hay multitud de formas de colaborar, por ejemplo partidos benéficos que recogen alimentos.