Osborne apuesta por el enoturismo inclusivo en El Puerto

ENOTURISMO INCLUSIVO

Durante la International Sherry Week habrá visitas todos los días a las 13.00 horas

Por Cristina Moreno,

Olfato y tacto. Esos dos sentidos han sido esenciales para los asistentes a la primera visita guiada inclusiva en las bodegas de Mora de Osborne en El Puerto de Santa María este jueves.

La primera parada ha sido ante una maqueta sensorial de la bodega que ha permitido a los asistentes ubicarse en el espacio. Tras esto, han palpado las borricas y diferentes botellas de cristal en las que se embotella el caldo.

En esta experiencia, sentir la presión del lugar, la humedad característica o el fuerte olor a vino, han sido sensaciones nuevas que muchos de los presentes en las bodegas no habían experimentado y que ahora sí pueden apreciar gracias a las bodegas inclusivas de Osborne. La satisfacción y curiosidad se palpaba en el ambiente a cada paso de la ruta.

«Me ha gustado mucho la maqueta porque así me puedo hacer una idea de cómo es la bodega por dentro. También me ha gustado el olor a vino. En general me ha gustado mucho la visita, no me la esperaba así», comentaba Manoli, ciega que como ella misma relata, no puede sentir ni la claridad.

Osborne ha presentado, con firma de barrica incluida, esta nueva categoría de visita de sus bodegas como principal como principal novedad de la International Sherry Week que se celebra en todo el mundo del 8 al 14 de octubre y que homenajea a los vinos de Jerez.

Las centenarias bodegas portuenses llevan más de seis meses adaptándose para que sean accesibles a todas las personas que deseen visitarlas. Además, los encargados del área de enoturismo de las mismas han sido capacitados por la Fundación ONCE para dar respuesta a cualquier tipo de cliente, incluyendo personas con diferentes tipos de discapacidades como la visual.

Durante los días que dure la International Sherry Week, las visitas inclusivas serán cada día a las 13.00 horas, tras ella, habrá que pedir cita previa.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha sido gracias a un acuerdo alcanzado entre la Obra Social la Caixa y Fundación Osborne, con el apoyo de Fundación ONCE. Por su parte, desde Obra Social la Caixa se ha desarrollado un programa de visitas solidarias que va a facilitar el conocimiento de las bodegas a colectivos más desfavorecidos.