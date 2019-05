Metallica dona 50.000 euros de su concierto en Barcelona a dos Asociaciones gaditanas

METALLICA

Antes del concierto de este domingo la banda entregó un cheque con valor de 25.000 euros a cada entidad

Por Cristina Moreno,

Las entidades gaditanas Calor en la Noche e Iguales en Acción han conocido la cara solidaria del grupo de trash meta, Metallica al recibir cada una de ellas una donación de 25.000 euros.

La banda estadounidense ofrecía este domingo el concierto de la gira WorldWired Tour en el Estadi Olimpic Lluís Companys de Barcelona y hasta allí viajaron representantes de ambas asociaciones para recibir la donación de la mano de los propios componentes de Metallica. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo, entregaron los dos cheques con una aportación de 25.000 euros a las representantes de Calor en la Noche y otro de la misma cantidad a Iguales en Acción . Es habitual que la banda done un euro a colectivos por cada entrada vendida.

En la cuenta de Facebook de la fundación de Metallica 'All Within My Hand Foundation' , el grupo anunciaba tras el concierto esta acción solidaria de la que todos los asistentes habían sido partícipes.

«Si compraste una entrada para el concierto de Metallica de anoche, has ayudado a dos organizaciones dignas. Calor en la noche apoyó a 1.365 personas sin hogar el año pasado, entregando 27.544 comidas junto con ropa de abrigo y otras necesidades. Iguales en Acción trabaja para el empoderamiento de las personas que sufren una grave exclusión, por el acceso a una vivienda digna y por el emprendimiento social. Gracias a todos los aficionados en Barcelona por ayudarnos a hacer una diferencia. #MetallicaGivesBack #AWMH #MetInBarcelona »

Desde Calor en la Noche explican que «el entorno del grupo se ponía en contacto hace unos días con la presidenta, María de la Palma Mení, para comunicarle que la asociación gaditana sería una de las beneficiadas con esta iniciativa articulada desde su fundación All Within My Hands».

Mení ha agradecido a Metallica su generosa donación en nombres de los voluntarios y usuarios del colectivo, que cada día atiende en varias poblaciones de la provincia de Cádiz a cientos de personas sin hogar, tanto en el local de desayunos de que dispone como en las rondas nocturnas en las que reparten caldo, café, ropa, mantas y, sobre todo, calor humano, el mismo que ha demostrado tener Metallica tanto dentro como fuera de las escenarios

Por su parte desde Iguales en Acción se muestran emocionados y entusiasmados «por esa contribución de 25.000 € a nuestra asociación que, indudablemente, va a ayudar mucho a la labor que realizan nuestros voluntarios con las personas sin hogar de Cádiz». «La música también puede cambiar el mundo y nosotros hemos sido bendecidos con su poder», concluyen.