Lola Callealta, presidenta de Afedu: â€˜NingÃºn enfermo es igual a otroâ€™

ENTREVISTA

Afedu solicita la implantación del tratamiento integral que requeriría terapia, psicólogo y tratamiento psiquiátrico

Por Cristina Moreno,

Afedu nació en Cádiz hace ahora veinte años para reivindicar los derechos de la persona enferma dual. Lola Callealta, presidenta de la entidad, explica que desde la Asociación abogan por la implantación real de un tratamiento integral para quien padece esta patología que requeriría terapia, psicólogo y tratamiento psiquiátrico.

¿Cómo surge Afedu en Cádiz?

El punto de partida fue hace unos 20 años. Había personas con el mismo problema y un médico aquí en Cádiz nos empezó a reunir en su consulta y fue él quién propuso formar la Asociación por las carencias que había para estos enfermos con la reforma psiquiátrica.

¿Qué es la patología dual?

La patología dual se da cuando en una persona coinciden dos enfermedades mentales siendo siempre una la adicción. Y después de la reforma psiquiátrica de los años 80, la adicción se saca del sistema sanitario y se empieza a tratar en Asuntos Sociales. En esa reforma se crean los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTA) para adicciones. Nosotras no consideramos que funcionen mal, pero es la recuperación en el sentido social, en la deshabituación, en la recuperación de habilidades sociales pero no se en el sentido como recoge la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es como enfermedad mental.

Entonces, ¿cómo habría que tratarla?

Consideramos que se necesita que el tratamiento sea integral con terapia, psicólogo y tratamiento psiquiátrico. Con ese tratamiento la persona enferma se recupera y manteniendo un seguimiento médico porque es una enfermedad crónica. Como ahora no está en el sistema sanitario, cuando un consumidor que tiene un brote psicótico, esquizofrenia, depresión o un trastorno de personalidad se trata desde el sistema sanitario, pero en cuanto detectan consumo, los derivan al Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA).

¿Qué enfermedades suelen ser las que están asociadas?

Todas, cualquier enfermedad que sea de trastorno psiquiátrico, necesite o no tratamiento farmacológico. Por ejemplo una depresión puede necesitar tratamiento psicológico pero no farmacológico, aún así es un trastorno mental y si además, consume, es una enfermedad dual. En este caso, cualquiera de las dos enfermedades puede ser primaria. Puede haber una persona que tenga un trastorno depresivo y eso le viene predispuesto genéticamente y para animarse empieza a consumir hachís. En este caso la depresión es la enfermedad primaria y la adicción la secundaria. El hachís es una de las drogas más banalizadas y no es así, es de las que más desencadenan trastornos mentales.

Y desde Afedu ¿cómo lo trabajáis?

Nosotras somos una Asociación reivindicativa de los derechos del enfermo. Formamos a las personas sobre cómo tienen que solicitar el tratamiento para estos enfermos siempre con diagnóstico y decirles qué pasos seguir dependiendo del diagnóstico que tengan. Dependiendo del perfil del enfermo también ayudamos a trabajarlo en el día a día con reuniones, grupos de terapia y de información. Ningún enfermo es igual a otro.

¿Cómo está la situación en Cádiz ahora?

Va cada vez a más porque donde hay permisividad hay abuso. Hay muchos casos de menores. El consumo cada vez es más joven, sobre todo de cannabis y alcohol. Hay casos de familias que lo permiten porque se creen que es droga blanda y que no pasa nada, se ven brotes psicóticos, menores con comas etílicos en urgencias y eso está muy callado. Un cerebro no está maduro hasta los 23 años y si antes de esa edad consume, lo vas a machacar. Desde que empezamos en Afedu ya hemos tenido a unas 200 personas a las que ayudar. Y en los últimos cinco años han sido unas 50 personas.

La Junta de Andalucía ha asumido este mes las competencias de las adicciones en Salud Mental

Ahí está nuestra lucha. En que se cumpla. Nuestra labor ahora mismo es reunirnos con las administraciones y ver qué aportan para esto. Estamos para apoyar que se cumpla el objetivo así que vamos a esperar y ofrecer nuestra ayuda al sistema sanitario y al sistema de adicciones que es por diputacipon. Todo lo que sea la mejora para los enfermos, ahí tenemos que estar nosotros.

¿Qué tipo de colaboración tienen con el Hospital Puerta del Mar?

Tenemos previsto un convenio con el Hospital para que exista ese servicio igual que está con el resto de enfermedades. Consistiría en que si los médicos consideran que una persona ingresada tiene enfermedad dual, les dan a conocer nuestra entidad y les informan que Afedu existe para asesorar y ayudar a las familias.

Y, ¿qué importancia tiene la prevención entre los jóvenes?

Cuando empezamos íbamos a los colegios a dar charlas a las familias y a los chavales. Lo tuvimos que dejar por un parón en la Asociación durante un par de años y cuando volvimos a empezar, las normas de las sociedad ya habían cambiado y no podíamos hacer estas charlas sin solicitarlas antes al Ayuntamiento de Cádiz. En julio de 2017, en un pleno por unanimidad los partidos políticos dijeron que sí, que AFEDU va a entrar en el tercer Plan de Drogas Municipal para dar charlas de prevención en los AMPAS y en los institutos. Todavía estamos esperando.