La presidenta de Valvanuz solicita un lugar de pernocta para los sin hogar al recoger el Premio JesÃºs Gargallo

PREMIO JESÚS GARGALLO

El galardón supone un reconocimiento a su incansable labor para ayudar a las más vulnerables en la ciudad de Cádiz

Por C. S.,

La presidenta de la Fundación Virgen de Valvanuz, Maria Dolores Moreno Aragón, ha recogido este martes el Premio Jesús Gargallo 2018 de manos del alcalde de Cádiz, José María González. La de 2018 es la tercera edición de este galardón que en esta ocasión ha querido reconocer la labor de la Fundación para ayudar a las personas más vulnerables de la ciudad.

En su discurso, María Dolores Moreno, ha recalcado que el «objetivo y meta en la Fundación es cubrir las principales carencias de personas y familiares, con especial interés en los más débiles, en los que carecen de hogar. Queremos que todos encuentren en Valvanuz su casa y su familia. Pena que no podamos dar acogida para pasar la noche, que para ellos se le hace tan dura, sobre todo en tiempos de lluvia y frío».

Moreno, ha comentado que «hace poco nos alegramos grandemente al conocer del nuevo albergue en marcha para ellos, de máxima tolerancia, pero me vino el desencanto al concluir la información y ver que era albergue sólo de día. Esto me hizo pensar rápidamente en que solo el Gobierno municipal podría llevar a término un hogar para ellos, para que no tuvieran que abandonar ese lugar precisamente en los momentos clave en los que todos buscamos el refugio y el descanso, en medio de la noche, la lluvia y el frío, y en definitiva, la intimidad».

En esta línea, la presidenta de la Fundación Valvanuz se ha dirigido a los representantes del gobierno municipal allí presentes y les ha solicitado una solución al problema con la pernocta de las personas sin hogar. «Con cariño y respeto me surge espontáneamente invitar al señor alcalde y a su Corporación y al Pleno, consciente de su gran sensibilidad ante los más pobres, que procure cubrir esta carencia en bien de la ciudad y sobre todo de los que sufren esa realidad de vivir sin hogar».

Por su parte y ante estas palabras, José María González, alcalde de Cádiz, ha afirmado que «son insuficientes las plazas y que el nuevo centro vendrá a responder a una necesidad que existe ocupacional y de cubrir unas horas del día que también están asaltadas por la soledad por el frío y la lluvia». «Cuadraremos el círculo cuando realmente seamos capaces de ofrecer una alternativa que incluya la pernocta de las personas sin hogar», ha finalizado.

Las acciones de la Fundación Virgen de Valvanuz no solo van dirigidas al plano individual, «también a la comunidad, a la sociedad gaditana para conseguir una implicación de todos los ciudadanos, un compromiso en la búsqueda de soluciones a los problemas de sus semejantes». Entre sus programas destaca el del comedor social donde promueven el derecho a una alimentación básica, el de ropería y el de atención a las familias.

Fue el pasado 29 de septiembre de 2016 cuando la Junta de Gobierno Local aprobó las bases de este galardón, que responde a un acuerdo plenario, y que está dotado con 6.000 euros. En la primera edición de este galardón se reconoció a la Asociación Alendoy, mientras que en la edición de 2017 el reconocimiento fue para Mujer Gades.