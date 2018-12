ACCIONES SOLIDARIAS

La recaudación irá destinada a la Fundación de Atrofia Muscular Espinal España (FundAME) y la Federación Española de Síndrome de Down (Down España)

Por Cristina Moreno,

El futbolista de El Puerto de Santa María, Joaquín Sánchez, ha lanzado 'Hulio', una nueva marca propia de ropa con fin solidario ya que se va a destinar la recaudación a las entidades Fundame y Down España, según ha anunciado el propio jugador en sus redes sociales.

Las camisetas y sudaderas que están disponibles en la web llevan las ya conocidas frases humorísticas del futbolista como 'No he cogido una raqueta en mi vida, Hulio'. Estas palabras que Joaquín le dijo al también futbolista Julio Baptista se volvieron virales en clave de humor. Todo surge en una entrevista, tras la pregunta del periodista sobre qué hobby tenía y Joaquín contestó el tenis, algo que provocó la risa de los allí presentes al no ser verdad y verse desmentido por Baptista.

El fubtolista verdiblanco, con esta iniciativa busca «la auténtica inclusión de las personas con síndrome de Down y la investigación de la cura de la Atrofia Muscular Espinal (AME)» destinando lo recaudado a la Fundación Atrofia Muscular Espinal España (FundAME) y la Federación Española de Síndrome de Down (Down España).