 «Haciendo matemáticas habría 12.390 personas con espectro autista en Cádiz»

ENTREVISTA

José Sabido es el presidente de Autismo Cádiz

Por Cristina Moreno,

A punto de celebrar su cuarenta aniversario, la Asociación Autismo Cádiz acaba de presentar la campaña #UnaDeCadaCien para visibilizar y acercar acercar la realidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). José Sabido, presidente de la entidad hace un llamamiento a la Administración para que invierta de una manera más efectiva y conseguir una inclusión real de las personas con autismo. Asimismo, asegura que pese a los datos de empleabilidad, las empresas están muy satisfechas cuando emplean a una persona con TEA.

Acaban de presentar la campaña #UnaDeCadaCien, ¿en qué consiste?

La campaña #UnaDeCadaCien consiste en dar mayor visibilidad a todas las personas con autismo y que ellos también representen a la sociedad a través de un un video de unos cuatro minutos, un spot para redes sociales, material gráfico y la web donde se puede consultar toda la información de toda la campaña y todos los protagonistas.

¿Cree que está suficientemente visibilizado el autismo en la sociedad?

No, por los datos que se tienen. La prevalencia es de 1 por cada 100 personas y si se tiene en cuenta que en la provincia de Cádiz somos 1.239.000 habitantes, haciendo matemáticas habría 12.390 personas dentro de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Nosotros tenemos asociadas a unas 270 familias aunque damos más servicios a otros usuarios, vamos a suponer que llegamos a 350 y son cifras muy pequeñas para el número de personas según la prevalencia.

¿Qué importancia tiene un diagnóstico precoz en una persona con autismo?

Es importantísimo porque en cuanto más pronto se diagnostique a una persona con autismo, más pronto se le ponen las herramientas para ayudarlo a formarse él, la familia y el entorno. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico medio viene a ser aproximadamente a los dos años. Tenemos una atención temprana gratuita por parte de la Administración de 0-6 años pero en las personas con autismo llegamos tarde porque el diagnóstico no es precoz. Cuando se hace el diagnostico y se solicita la atención temprana no es todo lo rápido que uno quisiera y empiezan las intervenciones de los profesionales de los psicólogos y los logopedas a partir de los 3 años. En definitiva, en correspondencia con otras discapacidades que sí tienen señas de identidad vamos con tres años de retraso y eso la Administración no lo tienen en cuenta.

¿Hay síntomas claros para detectarlo?

Sí, hay síntomas muy claros. Uno es el de la sociabilización, la falta de empatía con los demás, la falta de querer relacionarse, de tener unos juegos como hacen otros niños. Tienen dificultades a la hora de hablar, de comunicarse y también de inventarse juegos para desarrollar su infancia. Estos síntomas se ven inmediatamente, aparte de que lleven aparejados otros problemas de salud mental o que puedan tener otras estereotipias como aleteo o andar de puntillas.

Y una vez diagnosticado, ¿hay inclusión real?

La inclusión tal como la Administración quiere, es más de boquilla que de hecho porque para que sea una inclusión totalmente real y efectiva hay que poner muchos recursos. Nosotros abogamos por esa inclusión pero la Administración no pone esos recursos. Por ejemplo, si en una clase hay una persona con autismo entre 25, si no le pones los apoyos necesarios, lo que hay es un retroceso en la enseñanza que pueda recibir ese chico o chica.

¿Qué cree que hay que hacer?

La Administración tiene que entender que cuanto mayor presupuesto ponga para atender a las personas con autismo, más retorno en la vida adulta van a tener. Todo euro que ponga en edad temprana, ya sea en diagnóstico, en atención temprana o en la etapa educativa, se va a ver recompensado porque las personas con autismo lo van a revertir a la sociedad.

En el ámbito laboral ¿cómo es la empleabilidad en personas con autismo?

Nosotros tenemos un servicio en la etapa educativa muy importante porque intentamos que la persona con autismo consiga una titulación. Al tener una titulación es mucho más fácil que consigan su primer empleo. Hay tres personas con contratación indefinida en empresas y como Autismo Cádiz tenemos cuatro personas trabajando con nosotros. Hay otras personas que están haciendo prácticas para después intentar obtener otros contratos. La provincia de Cádiz es muy solidaria y las empresas también se comprometen mucho con las personas con autismo. Tenemos unos índices de satisfacción de las empresas que contratan a personas con autismo que están satisfechas en un 48% pero las que están muy satisfechas lo hacen en un 52%.

Hoy se celebra la carrera Trail Pirata ¿como participa está Autismo Cádiz?

Ponemos una barra en la que damos un aspecto de fiesta a este Trail Pirata para todos los acompañantes y los propios corredores. Está abierta desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 17.00 horas.

¿Qué novedades tiene Autismo Cádiz?

El próximo día 19 vamos a presentar la campaña del 40 aniversario de Autismo Cádiz y presentaremos un calendario de actos por este aniversario. Lo dejamos para ese día.