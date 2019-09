REPORTAJE

Los protagonistas de la historia que inspiró ‘Solo pienso en ti’ y Víctor Manuel se reencontraron en la Gala de los Premios Solidarios de la ONCE que se celebró en Cádiz

Por Cristina Moreno,

¿Cuántas letras hay dedicadas al amor y al desamor? Miles, millones tal vez. Pero, ¿cuántas versan sobre el amor puro entre personas con discapacidad intelectual? ‘Solo pienso en ti’ tiene dos nombres propios. El de Mari Luz y Antonio, dos jóvenes que se conocieron en los años 70 el centro de PROMI de la localidad cordobesa de Cabra y decidieron que amar y tener más de un 66% de discapacidad intelectual era compatible. Detractores no les faltaron, apoyos tampoco.

Por casualidad, cuenta el cantautor asturiano Víctor Manuel, esta historia llegó a sus manos a través de un periódico en un bar de carretera cordobés y le inspiró de tal manera que escribió ‘Solo pienso en ti’. Estos versos cumplen 40 años y su autor ha sido galardonado por la ONCE con el Premio Solidario 2019 por la «arriesgada declaración» que hizo al romper «con el pensamiento mayoritario» y «conquistar de manera sorprendente el sentir a favor de la normalización social de las personas con discapacidad» explican desde la la entidad.

Fue en la gala de entrega de los premios del pasado miércoles, en Cádiz, cuando los protagonistas de ‘Solo pienso en ti’ y su autor se reencontraron. Sin que el cantante lo supiera previamente, Mari Luz y Antonio subieron al escenario del Gran Teatro Falla para compartir el momento del reconocimiento. «Esta canción ha servido para que nuestra historia de amor no sea una excepción. Hoy no lo es. Ese ha sido tu gran éxito. Gracias por tanto, Víctor Manuel», dijo una emocionada Mari Luz. Por su parte, Víctor Manuel, explicó que el mensaje que quiso lanzar hace 40 años sigue vigente. El cantautor recordó que cuando se escribían crónicas en la prensa de la época sobre la letra de su canción lo consideraban «extraño porque era muy raro escribir una canción de dos personas con discapacidad». Asimismo, el asturiano destacó el esfuerzo que han hecho y hacen las organizaciones de discapacidad y enfatizó que aunque «hoy la discapacidad no es para tirar cohetes, hay una cierta integración. Yo lo único que he hecho ha sido ponerle música a la historia, ellos han puesto la letra», concluyó.

Separados pero juntos gracias a PROMI

‘En el comedor les sientan separados al comer…’ dice uno de los versos de la canción. En la actualidad, la realidad es diferente a la de los 70. Desde hace años no residen juntos, por decisión terapéutica. Ahora Mari Luz vive en la residencia Ave María que se encuentra situada en el núcleo urbano de Cabra (Córdoba) mientras que Antonio lo hace en la de Juan Muñoz.

Pese a no pernoctar bajo el mismo techo siguen casados y comparten horas en el centro ocupacional donde realizan su trabajo entre las 09.00 y las 17.00 horas. También comparten actividades de ocio y de tiempo libre comunes, así como las vacaciones estivales que pasan en Málaga con su familia. El psicólogo de PROMI, Plácido Carrasco, afirma que «si les preguntas a ellos, te responderán que así están bien». Su situación actual «les ha ayudado a socializar con otros compañeros» añade.

Carrasco cree que el de Mari Luz y Antonio es el «fiel reflejo de un matrimonio de personas con discapacidad y en él se muestran las dificultades que se pueden encontrar en el camino». Con tres hijos nacidos de esta unión que se dieron en adopción a un familiar «fue un tema pionero en la época a través del que se han visto las carencias y el déficit que arrastran en la educación o cuidado de un niño cuando ellos mismos son los que necesitan supervisión continua para cuidarse».

El psicólogo recuerda que se dio una situación «complicada» en la sociedad y que la Iglesia se puso en contra. Fue el fundador de PROMI, Juan Pérez, quien luchó por quitar «esos estigmas de la sociedad». Desde la entidad que Pérez abanderaba «no había otro objetivo que empoderar y facilitar un empleo a través de la Fundación».