«Nadie es quién para juzgar a una persona sin hogar porque no sabemos qué historia hay detrás»

JÓVENES SOLIDARIOS

Adrián Escobar es voluntario de la asociación Despertares y presta su ayuda repartiendo alimentos a las personas sin techo que duermen en las calles de Cádiz

Por Redacción: Tamara Ariza /Vídeo: Nacho Frade,

Adrián Escobar tiene 28 años y desde hace tiempo sintió interés por colaborar con alguna asociación como voluntario. A través de su padre conoció a asociación Despertares, un grupo de voluntarios que prestan su ayuda y reparten alimentos a personas sin hogar que duermen en las calles de la capital gaditana.

Suelen salir los sábados por la noche y llevan bocadillos, galletas o zumos, y en invierno caldo de puchero y café. También les ofrecen mantas, ropa y productos de aseo por si alguien en ese momento necesita algo. Reconoce que, al principio, estaba muy impresionado con lo que veía en la calle, «porque los ves pero nunca te paras a saber cómo están». Una de las experiencias que más le ha marcado fue una noche que realizaron una actividad que consistía en dormir en la calle para experimentar, en primera persona, cómo se sienten los sintecho. «La incomodidad de no tener nada, el miedo de que hay gente pasando y no sabes si alguien viene, si te van a hacer algo, el frío, porque en ese momento era invierno, sientes la humedad como te va calando. Se hizo largo, fue imposible dormir» señala este joven gaditano.

Entiende que los sintecho son personas que, en algún momento de su vida, han pasado por una situación que no ha sabido gestionar, pero «al fin y al cabo todos somos personas y es triste ver a alguien que sufre. Creo que no tenemos que juzgarlos porque no sabemos qué historia hay detrás, cada persona es diferente, no todo el mundo, por desgracia, es igual de fuerte o se enfrenta a los problemas de la misma forma».

Señala que, en muchas ocasiones estas personas no buscan dinero o comida, simplemente quieres que les preguntes cómo está, porque necesitan ver que alguien se preocupa por ellos. «De esta forma también se les da una motivación para intentar hacer otras cosas, incluso intentar salir de la calle, porque ven que no están solos, que les importan a otra gente».