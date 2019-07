CONCIERTO | ENTRADA LIBRE Random Thinking actuará este viernes en Ubrique Los hermanos isleños Aurora y Ángel Pérez presentarán su segundo disco en la plaza del Jardín de la localidad serrana de Ubrique

Los hermanos Aurora y Ángel Pérez,Random Thinking, estarán este viernes 19 de julio en un concierto gratuito en la plaza del Jardín de Ubrique.

La propuesta musical de los isleños está enraizada en el folk, el blues y el smooth jazz y les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público. Han sido escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año por RNE, premio Alcalá Suena 2018 otorgado por la ciudad de Alcalá de Henares, escogidos entre los Mejores Discos por la crítica especializada, su espectáculo está seleccionado por la Red de Teatros y recomendado por medios de todo el país.

Aurora y Ángel Pérez, tras recorrer España en numerosos conciertos y festivales, presentan su segundo disco: Right here and now (Aquí y ahora), autoproducido por los propios hermanos y con 'Caco' Refojo, (ganador de tres premios Grammy) en la ingeniería de sonido. El diseño gráfico de la obra corre a cargo del reconocido artista británico Ian Ross (Mike Oldfield, Paul Carrack, Eric Clapton…).

El presente como «lo único que realmente nos pertenece», la superación de nuestros propios miedos y la libertad, son las premisas de un espectáculo lleno de matices y profunda sonoridad. Las melodías de Random Thinking interpelan al alma guiadas por la voz Aurora y el virtuosismo a la guitarras de Ángel.

Tras el concierto de Ubrique, Random Thinking estará el 14 de septiembre en Jerez dentro del Festival Electric Rock Day.

Ambos conciertos, los únicos que tendrán lugar en la provincia gaditana, se enmarcan dentro de la gira presentación de 'Right here and now'.