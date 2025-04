Puerto Serrano espera otra fuerte subida de positivos por coronavirus

«Acojoná». Con esta palabra responde Noelia, cartera de Correos, cuando le preguntamos cómo se encuentra, mientras entrega un paquete en un domicilio cerca del Ayuntamiento de Puerto Serrano. Esta localidad de la Sierra es la que tiene mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de toda la provincia de Cádiz, y una de las más altas de Andalucía, 2.967,4 casos por cada 100.000 habitantes a fecha de este miércoles 14 de abril. Le siguen El Bosque, con una tasa de incidencia de 2.105,8, Alcalá del Valle, con 1.963,1 casos y Ubrique, con 1.818,7. Todos ellos, pequeños municipios de la Sierra de Cádiz.

Según los datos de la Junta de Andalucía, en los últimos 14 días se han confirmado por PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa), tanto PCR o test de antigénicos, 206 casos de coronavirus en Puerto Serrano, 91 de ellos en la última semana. Pero el Ayuntamiento de este municipio asegura que «hay muchos positivos que aún no han salido en las estadísticas» y que «la Junta sigue sin recoger la radiografía exacta de los datos de la localidad», asegura a este periódico el alcalde de Puerto Serrano, Daniel Pérez. Por lo que se espera que el incremento de casos positivos recogidos en las estadísticas sea mayor en los próximos días.

El regidor bolichero afirma que está «muy preocupado» por la alta incidencia del Covid-19 en el municipio, al tiempo que hace un llamamiento a la población de que haga «un ejercicio de responsabilidad social y colectiva porque la mejor manera de parar esta cuarta ola que se está cebando con nuestra localidad es que nos quedemos en casa y salgamos a la calle lo menos posible y cumplamos rigurosamente todas medidas de seguridad».

«Con mucho cuidado»

«Hay gente que tendría que estar confinada y no lo está. Personas que han dado positivo en Covid han venido a comprar rascas », asegura Moi, vendedor de cupones. El que gente que ha dado positivo está saliendo a la calle es algo que han afirmado algunos vecinos de Puerto Serrano. No obstante, el alcalde asegura que la Policía Local y el Ayuntamiento no tienen constancia de eso. Y que, a veces, los ciudadanos han creído que alguien tenía que estar confinado pero justo acababa de pasar los 10 días de cuarentena y ha salido a la calle. De hecho, afirma, si encontrasen a alguien positivo en Covid que se ha saltado el confinamiento saliendo a la calle, la Policía Local lo denunciaría sin contemplaciones por un delito contra la salud pública.

Sobre la poca concienciación de algunas personas en relación a las medidas antiCovid a cumplir también se queja Noelia, la cartera, destacando que a veces llega a alguna casa a entregar un paquete o carta y la persona sale sin mascarilla «o se te acerca» . «Todo el día con el gel hidroalcohólico en las manos y casa por casa con mucho cuidado», dice Noelia, al tiempo que empuja el carro de Correos para seguir su ruta.

Por las calles de Puerto Serrano los ciudadanos pasean, algunos charlan en pequeños grupos y hay colas en el banco y las asesorías. El municipio tiene todas las actividades no esenciales cerradas. En la puerta de su tienda, en la que vende flores, Capi pide «más medidas» de las administraciones. «Debería cerrar todo a mediodía», opina. «Yo no iba a abrir por la tarde, pero tengo que pagar luz, alquiler, autónomo, y no puedo permitirme dejar de facturar las compras de por la tarde», por eso cree que si todo cerrase a mediodía la gente no saldría por la tarde y serviría como medida de contención. «Sales y hay gente joven por las calles que se junta, también en grupos en las gradas detrás del consultorio», se queja, al tiempo que coge el gel hidroalcohólico y cuenta que ha comprado un spray que desinfecta y con el que pulveriza todos los objetos de su tienda.

Fiestas ilegales

Las reuniones de personas son el principal foco de transmisión del coronavirus, lo saben bien en Puerto Serrano. Eso y que la cepa británica es la que está incidiendo en esta localidad y otras de la Sierra explicaría el gran incremento de contagios. De hecho, el alcalde asegura que si bien antes la fuerza del transmisión del virus era menor, ahora se ha incrementado mucho . Por lo que estaríamos ante una mutación del virus.

Hace unos días la Policía Local desalojó en este municipio una fiesta ilegal en la que participaban unas cuarenta personas. Y, según algunos vecinos, esto no es la primera vez que ocurre, ni mucho menos. De hecho, aseguran que desde después de Navidad las fiestas clandestinas han sido numerosas .

«Aquí creíamos que no iba a pasar nada y mira», dice Moi, el vendedor de cupones. Al igual que los pequeños comercios, muchos de ellos cerrados, el cuponero nota el descenso de la venta debido a las restricciones y a que muchos vecinos salen a la calle para lo imprescindible. «Antes podía hacer una venta de 1.300 euros diarios, ahora no llego a 300», declara al tiempo que nos cuenta que le acaba de llamar su hijo para contarle que han confinado a toda su clase en el Instituto por un positivo. El miedo ha calado en la población y muchos padres han decidido no llevar a sus hijos al colegio debido a la alta incidencia .

«Ahora estamos más protegidos»

José Manuel, que regenta una farmacia en el centro, cree que para superar la cuarta ola se deben cumplir tres circunstacias: «concienciación, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controlen y sancionen y que haya colaboración entre el Centro de Salud, el Ayuntamiento y las farmacias». Y es que, asegura, en el consultorio de la localidad no se facilitan las pruebas PCR para las personas que acuden con síntomas compatibles con el coronavirus. «Les mandan a casa y que no salgan, nada más», afirma.

Asimismo, José Manuel (que se vacunó con la primera dosis del lote de AstraZeneca defectuoso y que, nos cuenta, le han informado de la suspensión de la administración de la segunda dosis de momento, ya que con la primera está inmunizado al 70%), denuncia que el sector de los farmacéuticos se siente maltratado, a pesar de su importante labor durante la pandemia y del estrés y la ansiedad que viven diariamente debido a la «pelea continua con el paciente para que se cumplan las medidas». No obstante, las cuatro personas que trabajan en esta farmacia, dicen, pasaron lo peor al inicio de la pandemia. «Había más miedo porque no teníamos mascarillas ni mamparas. Ahora estamos más protegidos y somos más conscientes de lo que es el virus », asegura.

También pone de relieve el avance según han pasado los meses María, la encargada de uno de los supermercados con los que cuenta Puerto Serrano. «Al principio había grandes colas, la gente no respetaba las distancias, no llevaba mascarilla, ahora está más concienciada», declara. Desde marzo del año pasado a ella y las otras siete personas que trabajan en el supermercado no les han hecho pruebas diagnósticas de infección activa, «nos las hemos hecho nosotras por privado», dice. Y afirma contenta que en el último cribado que se realizó en la ciudad acudieron tres de las empleadas del supermercado y todas dieron negativo .

Tres positivos en la Policía Local

En cambio, en la Policía Local de Puerto Serrano tienen tres positivos y varios confinados por contacto directo, por lo que la plantilla, compuesta por 12 personas se ha visto seriamente diezmada. Por eso, declara el alcalde, «hemos pedido insistentemente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz que nos ayude a reforzar los controles de seguridad en nuestro pueblo mediante un aumento de los efectivos de la Guardia Civil ». Además, a la consejería de Salud de la Junta le han solicitado desde el Consistorio, «una serie de medidas que nos parecen fundamentales. En primer lugar, que no disminuya el rastreo, ni el seguimiento que se está haciendo de los positivos. Y que refuerce la atención primaria, porque con ese número de positivos en Puerto Serrano el consultorio médico no sólo tiene que atender a todas esas personas que están afectadas por el Covid y a las que tienen dudas sobre si tienen Covid o no, sino que además siguen produciéndose otro tipo de enfermedades».

«Para nosotros la clave es que se aumente el ritmo de vacunación », subraya Daniel Pérez. «Entendemos que la realidad que vive nuestro pueblo no es la misma que hace dos semanas y, por tanto, la velocidad de reacción y la agilidad de la Junta de Andalucía tampoco puede ser la misma que hace dos semanas», afirma. A este respecto, mientras hablamos con Moi, el vendedor de la ONCE, un vecino de Puerto Serrano, de 71 años, nos dice que él y su hermana han recibido la llamada de la Junta para ir a vacunarse este jueves a Villamartín. El ritmo de vacunación se ha incrementado y los habitantes de Puerto Serrano están siendo vacunados en Villamartín, Jerez o, incluso, en el propio municipio.

Mientras, desde el Ayuntamiento, «seguimos incrementando la intensidad de las desinfecciones» , detalla el alcalde, «pero consideramos que es muy limitado el efecto que pueden tener en espacios públicos». Por eso, al margen de desinfecciones y controles, llaman a la población a cumplir con las medidas de seguridad y quedarse en casa.

Pero son conscientes de que en un pueblo en el que la mayoría de los vecinos vive de la agricultura, ahora, en plena campaña del melón y de la fresa, «la gente tiene que salir a trabajar y hacer gestiones». Ir a trabajar y, después, salir a la calle lo menos posible para superar la cuarta ola.