Los pueblos de la Sierra de Cádiz pactan suspender todas las ferias, romerías y fiestas del verano

Los alcaldes de los 19 municipios que forman la Sierra de Cádiz (Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos, Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga, Villamartín y Zahara de la Sierra) han acordado conjuntamente no celebrar ferias ni festejos populares o romerías durante el verano con el objetivo de limitar «los movimientos de población por causa de estos eventos entre nuestros pueblos».

Los primeros ediles tomaron esta decisión conjunta en la última reunión de la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz. La decisión busca tener como «objetivo propietario» la «salud» de los vecinos de la comarca , teniendo en cuenta que, pese al avance de la vacunación y la menor incidencia del virus, «la pandemia no ha acabado».

«No debe olvidarse además que en nuestro entorno, con una población envejecida, buena parte de los esfuerzos realizados por nuestros ayuntamientos y nuestros vecinos y vecinas todos estos meses ha tenido que ver con cuidar especialmente a nuestros abuelos, algo que sigue siendo esencial. Debe prevalecer, por tanto, la prudencia», han trasladado en un comunicado.

Las autoridades sanitarias prohíben expresamente la celebración de ferias y otros festejos o romerías en el nivel de alerta que sigue aun afectando a la Sierra de Cádiz, aunque la situación podría cambiar durante las próximas semanas, cuando avance la campaña de vacunación y la desescalada de la Junta. En cualquier caso, las autoridades recomiendan expresamente la no celebración de estos eventos festivos incluso en los niveles más bajos de alerta sanitaria.

«Esta recomendación sanitaria de no celebrar fiestas, viene avalada, entre otros, por el hecho de que aún no existe fecha de vacunación para el conjunto de nuestros/as jóvenes y por el hecho indiscutible de no poner en peligro la incipiente recuperación de nuestros pueblos», han trasladado en el comunicado.

Los alcaldes han destacado que los preparativos para estas fiestas en los distintos ayuntamientos «son muy complejos por los procesos de planificación y contratación pública , que imposibilitan predecir cómo debe organizarse algo con un escenario cambiante e imposible de predecir en este momento».

En cualquier caso, los ayuntamientos de la Sierra se comprometen a estudiar programas de actos simbólicos y alternativos, de tipo cultural y acordes a la normativa vigente en materia de salud pública.