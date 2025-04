Ultimátum a la Casería: Los caseteros tendrán que recoger sus pertenencias antes del viernes

El brillo de la playa de la Casería se desvanece. La luz que desprendían las casetas multicolores se apaga al ritmo que avanza el desmontaje –voluntario– de las instalaciones consideradas ilegales por Costas y reclamadas por la administración durante el procedimiento de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre (PDMT) iniciado el 26 de octubre de 2020.

Del medio centenar de construcciones, algunas con más de 50 años de antigüedad, una veintena pertenecían a los doce pescadores y sendos marineros que tendrán que buscar acomodo lejos del límite de costas para poder seguir trabajando en su oficio. Muchas otras edificaciones fueron heredadas de abuelos a nietos, e incluso algunas familias admitían residir en aquellas propiedades que dejarán de existir en los próximos días, siempre que la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico cumpla con la orden de demolición.

Las esperanzas por revertir esta situación han ido desapareciendo conforme se acercaba el 8 de febrero, fecha en la que se iniciaba el plazo para ejecutar los derribos en la playa. Hoy en día, son inexistentes. «Nos ha llegado una comunicación de Costas, tenemos que desalojar todo antes del 11 de febrero », anuncia José Luis Rodríguez , presidente de los pescadores.

Sin fecha para los derribos

La notificación alcanzó las manos de todos los propietarios –excepto las de José Luis, quien fue el único casetero que presentó recurso–, el pasado martes. Desde entonces, los afectados comenzaron con el desmontaje voluntario . «Tenemos muchísimas pertenencias y no sabemos dónde podemos guardarlas», comenta Rodríguez justificando la «prisa» con la que los propietarios han tenido que realizar esta mudanza forzada.

No se espera que Costas ejecute la demolición antes del 11 de febrero, pero eso no significa que se efectúe ese mismo viernes. Desde Subdelegación del Gobierno en Cádiz recuerdan que el plazo finaliza «el 1 de marzo» . Por su parte, el Consistorio isleño desconoce los planes del Ministerio y consideran que actúan «de espaldas a todos».

Sin fecha definitiva para los derribos, la imagen actual de una Casería desmontándose ofrece un adelanto de la desolación que dejará el paso de las máquinas. «Esto es lo mejor que tiene San Fernando, es su patrimonio, pero no han querido cuidarlo », denuncia el presidente de los pescadores que señala a los grupos municipales: «si los políticos se hubieran interesado de verdad, hubiesen puesto de su bolsillo para pagar los procedimientos judiciales y no se tiraría nada, al menos de momento».

La queja, aun procediendo de la propia frustración, podría tener parte de razón. No en vano, de estas demoliciones se librarán La Cantina del Titi-El Bartolo , establecimiento que cuenta con una concesión concedida por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía hasta 2023, y La Corchuela-Casa Muriel , con medidas cautelares, por lo que podrán continuar con su actividad hostelera hasta finalizar ambos procesos.

«Tenemos lo que nos merecemos, no se ha luchado lo suficiente », opina Rodríguez. Los caseteros recogen sus pertenencias y echan la mirada atrás hacia un horizonte que jamás volverá a ser contemplado de la misma manera.

Una pareja se despide en un lugar emblemático de la Casería ANTONIO VÁZQUEZ

Módulos provisionales

El Consistorio ya ha finalizado la instalación de los nuevos módulos provisionales para facilitar el trabajo de los pescadores afectados. La idea inicial pasaba por la construcción de casetas destinadas a la pesca retranqueados fuera del Dominio Público Marítimo Terrestre. Los pescadores aceptaron la propuesta de trasladarse lejos de los dominios de Costas y emplazarse 58 metros en dirección opuesta en unos cuartos de aperos. No obstante, el trámite no ha podido efectuarse ya que la zona de servidumbre pertenece a la Junta de Andalucía y aún no se ha completado correctamente el procedimiento para que se autorice el retranqueo.

El Ayuntamiento de San Fernando, en vista del retraso administrativo, ha efectuado un trabajo de urgencia para brindar una solución provisional a los pescadores. Durante la jornada del martes, la Delegación de Desarrollo Sostenible comenzó a ejecutar las obras de instalación de los módulos, esta vez, fuera de la zona protegida .

El Gobierno local ha habilitado una zona, cerca de las pistas deportivas de la Casería , dentro de su planteamiento urbanístico en la que se ha desbrozado y alisado para que se pueda montar un pequeño campamento provisional para dar servicio a los pescadores. Esta tarea ha finalizado el miércoles, una vez que el Consistorio ha habilitado un punto de luz .

En total se han instalado 8 módulos grandes , por ahora, que son los que caben sin entrar en zona protegida. La Junta ha confirmado al Ayuntamiento que sigue tramitando la autorización para poder trasladar estas casetas hacia la zona de servidumbre. Llegado ese momento, se podrán ampliar hasta 13 estructuras.