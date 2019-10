C. cherbuy

MOVILIDAD Tras 11 años se completa el recorrido del tranvía sin despejar todas sus dudas Sigue sin haber fecha para su puesta en servicio, se desconoce el precio del billete y la viabilidad de un proyecto que debe esperar más de un año para tener su subestación finalizada

C. Cherbuy San Fernando Actualizado: 08/10/2019 22:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La conexión del tramo tranviario con las líneas del ferrocarril completan al fin, tras 11 años desde el comienzo de las obras, el recorrido del tranvía de la Bahía de Cádiz. Con ello prácticamente han acabado los trabajos para crear una infraestructura diseñada para unir Cádiz con San Fernando y Chiclana.

Más de una década ha tenido que pasar para que esto ocurra, lo que por otro lado no despeja la multitud de dudas que siguen rodeando a una de las actuaciones llamadas a ser señeras para el cambio de movilidad de la Bahía, para convertirse en una obra faraónica que continúa sin hacerse realidad.

De hecho, ésa sigue siendo la principal duda a la que se enfrenta el tranvía. ¿Cuándo va a circular de manera comercial? Aún no se sabe, no hay fecha y desde la Junta de Andalucía ya hace tiempo que no se quiere dar ninguna porque realmente se desconoce ante todas las tramitaciones y contrataciones que se deben realizar, con sus correspondientes plazos.

Se está intentando agilizar todo el proceso y en los últimos meses se ha avanzado bastante al respecto. Pero sigue sin saberse por ejemplo cuál será el precio del billete. Algo que para los futuros usuarios determina si finalmente tiene sentido o no. Además de su viabilidad, que depende del número de personas que hagan uso de este medio de transporte. Según las estimaciones realizadas por la Junta se situaba en unos 6,14 millones de usuarios por año, si bien comprendía también la segunda fase del proyecto, es decir su continuación para Jerez.

Pero queda aún más porque su energía, que iba a proceder de una subestación, depende de un convenio con Endesa hasta que ésta se construya. Las obras ya han comenzado pero el plazo para su construcción supera el año. La idea es poner en servicio en cuanto se pueda a los vehículos de manera comercial, pero no se sabe si se podrá antes.

Porque los vehículos tampoco han finalizado su homologación. Y es que el tranvía es un sistema bimodal entre ferrocarril y sistema tranviario con unos nuevos vehículos que deben certificarse para su puesta en servicio. En ese proceso siguen, llevan ya acumulados miles de kilómetros, pero siguen faltando pruebas como es el caso del paso desde la plataforma tranviaria hasta la línea del ferrocarril, completando el circuito que deben hacer. La homologación es un proceso complejo que lleva ya años realizándose en el que se debe no solo acumular kilómetros en los vehículos sino también cumplir requisitos de frenada o de resistencia ante el paso de otros vehículos, sobre todo de la alta velocidad con la que va a compartir línea.

Lo que sí se puede decir al fin es que la primera línea del Tranvía Metropolitano de la Bahía de Cádiz ya conecta Chiclana, San Fernando y Cádiz, con una longitud de trazado 24 kilómetros. Cuenta con 22 paradas (17 en los primeros tramos y cinco en la prolongación hasta Cádiz). Ahora queda por ver si cumple el tiempo de recorrido entre los dos extremos que se estima será de algo más de media hora